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Okulları açmak ve yıl boyunca açık tutabilmek gailesindeyiz

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası açıklama yaparak "Yüz yüze eğitim için 12 uzun adım"dan bahsetti...

12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:06
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Okulları açmak ve yıl boyunca açık tutabilmek gailesindeyiz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası açıklama yaparak "Yüz yüze eğitim için 12 uzun adım"dan bahsetti...

KTÖS tarafından okulların açılmasıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlayabilmesi için KTÖS, KTTB ve KTOEÖS’ün birlikte başlattığı çalışmanın son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Üç örgüt birlikte hazırladığımız bu rehbere son şeklini vermek için Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle işbirliğine giderek, okulları eğitim yılına hazırlama amacındayız. Tüm taraf ve paydaşların katkılarıyla, ortak yürütülebilecek bir yöntem ile okulları açmak ve yıl boyunca açık tutabilmek gailesinde olduğumuzu vurgularız.

Eğitim Bakanlığı’nın da işbirliğine dayalı çalışmalar yapması gereklidir…

Okullarda sadece sağlık, güvenlik, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının tek başına yeterli olmayacağını hatırlatır, eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden organize edilebilmesi için Eğitim Bakanlığı’nın da işbirliğine dayalı çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizeriz.

Yüz yüze eğitim için 12 uzun adım…

Buna göre;

  • “Eğitim Bilim Danışma Komisyonu” ivedilikle oluşturulmalıdır.
  • Uzaktan eğitim döneminin her yönü ile ilgili veri analizi yapılmalıdır.
  • Uzaktan eğitim döneminin ölçme ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.
  • Çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimleri ve okula yeniden geri dönüşleri ile ilgili ön hazırlık yapılmalıdır.
  • Yeni eğitim yılı başlamadan önce kayıplar ile ilgili destek programı planlanmalıdır.
  • Öğretim programları yeniden gözden geçirmeli, temel ihtiyaçlar belirlenmeli, yeni ihtiyaç duyulan davranış, beceri ve kazanımlar programa dahil edilmelidir.
  • Öğretmenlerin ve ailelerin teknoloji ve program okuryazarlığı ile desteklenmesi için planlama yapılmalıdır.
  • Okullar kadro ve alt yapı bakımından sorunsuz açılmalıdır.
  • İstismar ve ihmalleri ortaya çıkarmak için “Okul aile sözleşmesi ve çocuk koruma politikaları” gündeme alınmalıdır.
  • Sağlıklı ve güvenli okullar için her okula bütçe planlaması yapılmalıdır.
  • Eğitim Bakanlığı her türlü duruma hazır olacak bir seyrekleştirilmiş uzaktan eğitim modelini hazırda tutmalıdır.
  • Eğitim paydaşları ile işbirliği yapılmalı ve aileler planlamalardan haberdar edilmelidir.

7 haftalık bir zaman dilimi kaldı…

Okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yüz yüze eğitime başlayabilmesi için 7 haftalık bir zaman dilimi olduğunu ifade eder, tüm yetkilileri sorumluluk almaya davet eder, ilkeli ve işbirliğine dayalı tüm çalışmalara katkı koyacağımızı belirtiriz.

Saygılarımızla.

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