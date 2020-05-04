“Okulların açılması için acele etmiyoruz"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşanan pandemi süreci ile ilgili bilgi almak ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ile Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Yusuf Vudalı’yı kabul ederek görüştü.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada Tabibler Birliği ile görüş alışverişinde bulunmak ve sağlık açısından değerlendirmelerinden faydalanmak için bu görüşmeyi organize ettiklerini belirtti.

Görüşmede salgının eğitim üzerinde oluşturduğu etkileri, dikkat edilmesi gereken noktaları görüştüklerini ve bundan sonraki süreçte okullarda alınması gereken önlemler hakkında birliğin önerilerini dinlediklerini kaydeden Çavuşoğlu, görüşmenin çok faydalı geçtiğini belirtti.

Konuşmasında “Tabipler Birliği bugünkü açılmanın sonuçlarını iki hafta sonra görebileceklerini ve bu süreçte okulların kapalı tutulmasına devam edilmesi gerektiğini bizlere iletti. İki hafta sonra yeniden görüşüp değerlendirmede bulunacağız.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu okulların açılıp açılmaması konusunda bilim kurulunun önerilerinin dikkatte alacaklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu ayrıca oluşabilecek tarihlere göre her türlü planlamayı yaptıklarına dikkat çekerek okulların açılması için acele etmediklerine, bu konuda dikkatli davrandıklarına vurgu yaptı.

Tabipler Birliği ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini de belirten Çavuşoğlu, “Gelen önerileri bakanlar kuruluna taşıyacağım, değerli görüşleriniz ve önerileriniz için teşekkür ederim.” dedi.

Gürkut: “Herkese tarama yapılsın gibi bir düşünce doğru değil”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ise önemli bir süreçten geçildiğinin ve vaka sayısındaki düşüşün rehavete neden olmaması gerektiğin altını çizerek alınan önlemlerin kademeli olarak azaltılması gerektiğine işaret etti.

Hastalığın çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Gürkut, alınan önlemlerle sağlık sistemini boğmadan salgını kontrol altından tutulduğunu ancak vaka sayısının azalmasıyla her şeyin iyiye gittiği yönündeki algının doğru olmadığını söyleyerek “Şu anda amacımız “0” vaka bulmak değil. Virüs kontrol edilerek sağlık sistemine fazla yüklenmeyecek bir şekilde insanlara enfekte olması ve bağışıklık kazanılması gerek.” dedi.

Bugün gerçekleşen açılmayla birlikte süreci takip etmeleri gerektiğini ve iki hafta sonra yeni bir değerlendirme yapabileceklerini belirten Gürkut “Okullar için tarih verebilmemiz ancak iki hafta sonra mümkün olur.” ifadelerini kullandı. Gürkut okullarda gerekli hijyen önlemlerinin alınması gerektiğine de dikkat çekti.

Önlemleri gevşetmek için herkese tarama yapılsın gibi bir düşüncenin de doğru olmadığını sözlerine ekleyen Gürkut, “Antikor testlerinde amaç bağışıklık yatının görülmek istemesidir. Bizde maalesef son hastayı buluna kadar test yapılsın görüşü mevcut. Bu yaklaşım doğru değil.” dedi.

Gürkut yapılacak değerlendirmelerden sonra yeni önerilerini bilim kuruluna sunacaklarını kaydederek önemli olanın kontrolü kaybetmeden sağlık potansiyelini aşmadan ihtiyacı olan herkesi tedavi edebilmek olduğunu söyledi.