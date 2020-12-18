Lefkoşa'da bulunan Şehit Tuncer İlkokulu’nda bir öğrencinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine okul idaresi sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

İŞTE AÇIKLAMA:

Saygıdeğer Velilerimiz;

Okulumuzda bir öğrencimizde Covid 19 pozitif vaka çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’mızdan gelen personellerimiz tarafından; temaslı olan öğrenci ile öğretmenlere, tüm idare ve tüm çalışanlara PCR testi yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımız konusunda test sonuçlarına göre bilgilendirileceğiz. Bilgi alınır alınmaz siz velilerimizi de bilgilendireceğiz.

Hepimiz İçin Sağlıklı Günler Dileriz.

Okul İdaresi