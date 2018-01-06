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Okumaya geldi uyuşturucudan yakalandı

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Narkotik ekiplerinin Girne’de gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan Gabriel Onyebuchi Odah aleyhindeki soruşturma tamamlandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:24
Okumaya geldi uyuşturucudan yakalandı
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Narkotik ekiplerinin Girne’de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, evinde satışa hazır paketlerde 12 gram bonzai ile yakalanan Gabriel Onyebuchi Odah aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı, Gabriel Onyebuchi Odah’ın ülkede öğrenci, statüsünde olduğu öğrenildi.

Odah, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi, Bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor,  zanlının önceki gün Girne’de yakalandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlının kaldığı daireye baskın yapıldığını, mahkeme emri ile saat 17.00-18.00 saatleri arasında yapılan aramada 5 adet streç naylona ve 3 adet ayrı beyaz kâğıtlarda satışa hazır 12 gram bonzai ele geçirdiklerini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Zor, zanlıya 12 gram bonzai “alma” ve “tasarruf” suçları getirildiğini ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

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