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Okumaya geliyorlar tutuklanıyorlar

Ülkede öğrenci olduğu öğrenilen ve önceki gün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen 18 yaşındaki Harun Payam uyuşturucu ile yakalandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:20
Okumaya geliyorlar tutuklanıyorlar

Devrim Demir

Ülkeye okumak için önceki gün Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak isteyen Harun Payam, detektör köpek Liz’in tepki vermesi sonucu yakalandı.

Liz’in tepki vermesi ile görevli polis tarafından üzeri aranan zanlı Payam’ın cebinde foil kâğıda sarılı 1 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada suçunu kabul eden Payam, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı aleyhinde polis soruşturmasının devam ettiğini belirterek payam’ın soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Suçunu itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, zanlı Harun Payam’ın önceki gün saat 18.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken yakalandığını anlattı.

Polis memuru Murat Döşenci, zanlının tasarrufunda 1 gram uyuşturucu ele geçirdiklerini ve yapılan sorgulamada suçunu kabul ettiğini söyledi.

Döşenci, soruşturmanın devam ettiğini belirterek Payam’ın 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 25.09.2017 09:39
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