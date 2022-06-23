Ülkemizde yaşanmakta olan yangın felaketi nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün yapılması gereken Olağanüstü Birleşimi, siyasi parti grupları arasında varılan mutabakat ile birlikte ertelenmiştir.
Bundan sonraki genel Kurul Birleşimin, Olağanüstü Birleşim olarak yarın yapılması planlanmıştır.
Olağanüstü birleşim ertelendi
23 Haziran 2022 Perşembe 11:21
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Ülkemizde yaşanmakta olan yangın felaketi nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün yapılması gereken Olağanüstü Birleşimi, siyasi parti grupları arasında varılan mutabakat ile birlikte ertelenmiştir.