Olağanüstü birleşim ertelendi

Ülkemizde yaşanmakta olan yangın felaketi nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün yapılması gereken Olağanüstü Birleşimi, siyasi parti grupları arasında varılan mutabakat ile birlikte ertelenmiştir.

Bundan sonraki genel Kurul Birleşimin, Olağanüstü Birleşim olarak yarın yapılması planlanmıştır.