‘Olağanüstü dönemi hep birlikte çalışarak aşacağımıza inanıyorum’

Başbakan Tatar, mesajında şunları kaydetti: “ Öncelikle bu yıl tüm dünyada baş gösteren coranavirüsü salgınıyla mücadelede başarıyla, özverili bir şekilde hizmet veren tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını candan duygularla kutlar bir kez daha sağlımıza katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederim.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın yaptıklarını görmezden gelmek mümkün değildir.

Coronavirüs salgını da göstermiştir ki sağlık çalışanları bir ülke ve halkı için çok büyük öneme ve değere sahiptir. Bizler bu bilinçle hareket ediyor, tüm olanaklarımızı sağlık çalışanlarımızın halkımıza en iyi hizmeti vermeleri için seferber etme gayreti içinde bulunuyoruz. İnanıyorum ve güveniyorum ki, Devletimizin tüm birimlerinin yapacakları çalışmalar, halkımızın sağduyusu, sağlık çalışanlarımızın çok değerli hizmetleri ile içinde bulunduğumuz olağanüstü dönemi en az sıkıntı ile aşmayı başaracağız.

İnşallah önümüzdeki Tıp Bayramlarını çok daha güzel koşullarda kutlayacak, sağlıkta daha ileri gitmek için ne yapmamız gerektiğini konuşma, değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren değerli doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”