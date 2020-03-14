Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

‘Olağanüstü dönemi hep birlikte çalışarak aşacağımıza inanıyorum’

Ersin Tatar, Tıp Bayramı mesajında güncel konulara da değindi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

14 Mart 2020 Cumartesi 14:24
1419 Okunma
‘Olağanüstü dönemi hep birlikte çalışarak aşacağımıza inanıyorum’

Başbakan Tatar, mesajında şunları kaydetti: “ Öncelikle bu yıl tüm dünyada baş gösteren coranavirüsü salgınıyla mücadelede başarıyla, özverili bir şekilde hizmet veren tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını candan duygularla kutlar bir kez daha sağlımıza katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederim.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın yaptıklarını görmezden gelmek mümkün değildir.

Coronavirüs salgını da göstermiştir ki sağlık çalışanları bir ülke ve halkı için çok büyük öneme ve değere sahiptir. Bizler bu bilinçle hareket ediyor, tüm olanaklarımızı sağlık çalışanlarımızın halkımıza en iyi hizmeti vermeleri için seferber etme gayreti içinde bulunuyoruz. İnanıyorum ve güveniyorum ki, Devletimizin tüm birimlerinin yapacakları çalışmalar, halkımızın sağduyusu, sağlık çalışanlarımızın çok değerli hizmetleri ile içinde bulunduğumuz olağanüstü dönemi en az sıkıntı ile aşmayı başaracağız.

İnşallah önümüzdeki Tıp Bayramlarını çok daha güzel koşullarda kutlayacak, sağlıkta daha ileri gitmek için ne yapmamız gerektiğini konuşma, değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren değerli doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarTıp Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hamdi çukur 2020-03-14 15:00:51

Rumlarla sınırları ve geçişleri , uçuşları kapatmadığınız takdirde vakaların önüne geçemeyeceksniniz !!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Isimsiz 2020-03-14 16:01:45

Ohal ilan edemediniz çünki maaşları ödeyecek bütceden kullanmak istemedijiz. Insanlari devlet olarak kenki başlarinin çaresine bakmalarina terk ettiniz. Yaziklar olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Toplu taşıma durdu
Toplu taşıma durdu
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, başbakanlığa toplantıya çağrıldı
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, başbakanlığa toplantıya çağrıldı
KIB-TEK’ten yanıt
KIB-TEK’ten yanıt
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim