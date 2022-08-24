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Olağanüstü meclis birleşimine 15 dakika ara...

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, olağanüstü meclis birleşiminde belediyeler reformu ile ilgili yapılan yasa tasarısındaki eksik ve yanlışlıları sıraladı, yasanın komiteye geri çekilmesini istedi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:20
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Olağanüstü meclis birleşimine 15 dakika ara...


Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında bu konuda hükümetten adım bekleyen Erhürman, hükümeti temsilen oturumda bulunan DP Başkanı, Tırizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na sordu. Ataoğlu bu konuyu Başbakan’a sorması gerektiğini belirtti.

Bu sürede Erhürman kürsüde bekledi. 

Daha sonra Başbakan Ünal Üstel genel kurula teşrif etti. Erhürman ve Üstel anlaştı, tasarı üzerinde kouşabilmek adına 15 dakika ara verildi.

Muhalefet ve iktidar partisi belediyeler reformu hakkında görüş alış verişinde bulunacak ve 15 dakika aranın ardından genel kurul yeniden başlayacak.

Son Güncelleme: 24.08.2022 15:28
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