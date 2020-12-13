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Olağanüstü toplanıyorlar

Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanıp hükümet programına son şeklini verecek

13 Aralık 2020 Pazar 14:01
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Olağanüstü toplanıyorlar

Ersan Saner Başkanlığı'ndaki Bakanalar Kurulu ilk olağanüstü toplantısını gerçekleştiriyor.

Bugün saat 15.00'te bakanlar Başbakanlık'ta bir araya geliyor.

Bakanlar Kurulu yarın Meclis'te okunacak olan hükümet programına son şeklini verecek.

Bir an önce hükümetin kurulması ve icraata başlamak isteyen Ersan Saner, pazar günü bakanları toplayarak programa son şeklini verecek

Bakanlar Kurulu ilk toplantısını cuma günü yapmıştı.

Bugünkü toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi  

Son Güncelleme: 13.12.2020 15:06
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