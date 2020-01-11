Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...

Olağanüstü toplantı sonrası Avrupa Birliği’nden İran ve Libya açıklaması!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB olarak Libya üzerinden yeni bir göç dalgasından çekiniyoruz" dedi. Borrell, "İran ile nükleer anlaşmanın devam edebilmesi ekseninde bir politika izlenmesi yolunu benimsiyoruz. AB'nin Irak'ta IŞİD'le mücadele amacıyla koalisyon güçlerinin varlığına devam etmesi kararı aldık" şeklinde konuştu.

11 Ocak 2020 Cumartesi 11:29
Olağanüstü toplantı sonrası Avrupa Birliği’nden İran ve Libya açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in çağrısıyla olağanüstü toplandı.

TÜRKİYE’NİN LİBYA KARARI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, ABD-İran krizi ve Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararından sonra AB kurumlarında başlayan diplomasi trafiği hakkında bilgilendirilen üye ülkelerin dışişleri bakanları, AB'nin önümüzdeki günlerde atacağı adımları görüştü.

Yerel saatle 13.00'te başlayan AB Dışişleri Bakanları toplantısı dört saatten uzun sürerken, toplantı sonrası düzenlenen basın açıklamasında Libya, Iran ve Irak konularının ele alındığı açıklandı.

LİBYA VE GÖÇ DALGASI UYARISI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya’daki durum nedeniyle “AB olarak Libya üzerinden yeni bir göç dalgasından çekiniyoruz” dedi. Borrel, “Libya’da sığınmacı baskısı ihtimali devam ediyor. Olası bir istikrarsızlık Libya üzerinden gelebilecek yeni sığınmacı dalgası getirebilir. Bu amaçla AB olarak askeri çatışmaları engelleyecek her türlü politik çabayı destekleme kararı aldık” diye konuştu.

AB’DEN İRAN VE IRAK AÇIKLAMASI

İran konusununda da görüşüldüğünü belirten Borrell, “İran ile nükleer anlaşmanın devam edebilmesi ekseninde bir politika izlenmesi yolunu benimsiyoruz. AB’nin Irak’ta IŞİD'le mücadele amacıyla koalisyon güçlerinin varlığına devam etmesi kararı aldık” ifadelerini kullandı. İHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP-UBP görüşmesi tamamlandı
YDP-UBP görüşmesi tamamlandı
Çavuşoğlu’ndan ‘Libya’da ateşkes’ çağrısı
Çavuşoğlu’ndan ‘Libya’da ateşkes’ çağrısı
Özersay: Teşviklerin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız
Özersay: Teşviklerin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim