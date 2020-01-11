Olağanüstü toplantı sonrası Avrupa Birliği’nden İran ve Libya açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in çağrısıyla olağanüstü toplandı.

TÜRKİYE’NİN LİBYA KARARI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, ABD-İran krizi ve Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararından sonra AB kurumlarında başlayan diplomasi trafiği hakkında bilgilendirilen üye ülkelerin dışişleri bakanları, AB'nin önümüzdeki günlerde atacağı adımları görüştü.

Yerel saatle 13.00'te başlayan AB Dışişleri Bakanları toplantısı dört saatten uzun sürerken, toplantı sonrası düzenlenen basın açıklamasında Libya, Iran ve Irak konularının ele alındığı açıklandı.

LİBYA VE GÖÇ DALGASI UYARISI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya’daki durum nedeniyle “AB olarak Libya üzerinden yeni bir göç dalgasından çekiniyoruz” dedi. Borrel, “Libya’da sığınmacı baskısı ihtimali devam ediyor. Olası bir istikrarsızlık Libya üzerinden gelebilecek yeni sığınmacı dalgası getirebilir. Bu amaçla AB olarak askeri çatışmaları engelleyecek her türlü politik çabayı destekleme kararı aldık” diye konuştu.

AB’DEN İRAN VE IRAK AÇIKLAMASI

İran konusununda da görüşüldüğünü belirten Borrell, “İran ile nükleer anlaşmanın devam edebilmesi ekseninde bir politika izlenmesi yolunu benimsiyoruz. AB’nin Irak’ta IŞİD'le mücadele amacıyla koalisyon güçlerinin varlığına devam etmesi kararı aldık” ifadelerini kullandı. İHA