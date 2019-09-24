Olay çıkartan 6 kişi tutuklandı

Alsancak’ta 13 Mart 2018 tarihinde Memduh Ulugün’ü öldüren Mehmet ve Meryem Doğu davasında dün kararın açıklanmasının ardından mahkemede olay çıkaran ve tutuklanan 6 kişi bugün mahlemeye çıkarıldı.
Kıdemli Savcı Egemen Metay’a saldıran ve mahkeme avlusunda arbedeye neden olan Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin yakınları Kadir Ok, Servet Doğu, Kemal Doğu, Ömer Doğu, Arif Doğu, İsmail Doğu “Kanunsuz Topluluk Oluşturma”, “Mahkemeye Saygısızlık”, “Rahatsızlık verme” suçlarından tutuklanarak bugün mahlemeye çıkarıldı. Mahkeme, tutuklanan 6 zanlı hakkında 3 gün tutukluluk verdi.
Doğu ailesi, Kıbrısta istenmiyorsunuz. Pılınızı, pırtınızı alın de hade memleketinize... namus, kan töre davalarınızı orda halledin. Siz kimsiniz ülkemin savcıya sal
Cehennem olsunlar gitsinler..Allah gara belalarını versin,yapıştılar galdılar..Bunların kafasından topuzu eksik etmeycen be gardaş,bundan anlar bu angutlar..
Ne dağdayız nede ormandayız! Bir devletin savcısına yapılan saldırı affedilemeyecek bir suçtur.Üç gün tutuklulukla kalırsa bu iş kamu vicdanı rahat etmez..Bu kişierin yargılanmaları şart ve gerektir..