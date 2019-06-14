Olay Yeri sergisi 17 Haziran’da ARUCAD Art Space’te açılıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İletişim Fakültesi Öğretim Üyelerinden, şair ve performans sanatçısı Dr. Alev Adil’in “Olay Yeri” isimli sergisi, 17 Haziran Pazartesi günü Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te sanatserverlerle buluşuyor.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, saat 19.00’da açılışı yapılacak Alev Adil’in multimedya sergisi “Olay Yeri”, bir suç mahalinin, gerçek ve sanal dokularla yeniden canlandırılmasından oluşuyor.

Adil, kolajlarını farklı medyaların, pikselasyon estetiği ve dijital gözetlemenin görüntü içinde görüntü illüzyonuyla dijital bozulmasından, kartpostal, sokak sanatı ve büyülü peri masalı aynalarına kadar uzanan görsel repertuvarla bir araya getiriyor. Görüntüler, savaş suçları, gönül suçları, mitsel ve modern suçlar gibi hikâyeler anlatıyor.

“Olay Yeri”, kişisel olduğu kadar kavramsal bir proje olarak da sunuluyor. Sanatçı izleyiciyi yaşamının parçaları ve anları olarak topladığı nesneleri ve görüntüleri sorgulamaya, otobiyografi olarak okumaya davet ediyor.

1 Temmuz’a kadar devam edecek serge, hafta içi her gün 13.30-17.30, Cumartesi günleri 10.00-13.30 saatleri arasında Lefkoşa Saray Otel arkasındaki Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD’ın etkinlik mekânı Art Space’te ziyaret edilebilir.