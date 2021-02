Olayla bağlantılı başka birileri mi var?

Firari Şahıs Satlaev, Doğanköy'de Tespit edilerek tutuklandı.

Sosyal medyada Hakan Sezerli isimli vatandaş Rus uyruklu firarinin yakalanma anını ve öncesinde yaşananları açıkladı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Rus ve KAHRAMAN POLİSİMİZ .....

Birebir olayı yaşayan ve girdiği evin kapısını açarak yakalanmasını gören biri olarak Olay aynen böyle oldu :

Bizim evin olduğu sokak çıkmaz sokak ve bugün saat 3-4 gibi Rus’un olduğu yan eve bir araç geldi ve ben bahçede uğraştığım an çıkmaz sokak olduğu için araba ilgimi çekti ve yanına doğru yürümeye başladım, beni görür görmez 2 kişi hemen arabaya binip kaçtılar . O an kötü bir şey düşünmedim ama belki de Rus a yardımcı olmak için gelmişlerdi . Saat 5:30 gibi de evin önünde 4-5 sivil polis gördüm ve yanlarına gittim . Buralarda olma ihtimalinden bahsederken polisimiz , kendileri burda birinin kalıp kalmadığını sordu ve bende anahtarların bende olduğunu ve en az 1 yıldır birinin kalmadığını söyledim. Kendilerine isterler ise kapıyı açabileceğimi söylediğim zaman polisimiz yanıma 2 kişi vererek girip bakmamızı söyledi . Kapıyı açtığım an (evi çok iyi bilen biri olarak ) kapının arkasında dayanmış bir sandalye olduğunu gördüm ve polise burda olma ihtimali çok yüksek deyip geri çekildim .

Polisimiz hemen tüm önlemleri alıp içerde aramaya başladı ve 2 odanın kapalı olduğunu bana söylediler , bende 1 odanın kapalı olduğunu bildiğimi ama 2.ci odanın kapalı olmaması gerektiğini söyledim . Sonra bir polisimiz kapının içerden kilitli olduğunu söyledi ve benden izin alarak kapıyı kırıp içeri girdiler . Ve böylece Rus da ait olduğu yere gitmiş oldu . Yakalanma anında polisimiz normal yapılması gereken hareket de bulunarak etkisiz hale getirdi ve hiç bir şekilde kaba kuvvet kullanmadı .

Sadece 2 şeye dikkat etmek istiyorum.

1 - bugün gelenler bence yardım için gelmişler ve beni görünce hemen kaçtılar

2- dün akşam Doğanköy muhtarı Niyazi bedel beni aradı ve bana Lapta da olma şansının olmadığını , olsa olsa ciklos bölgesi senin evin oralarda olacağını söyledi. Onuda dünden bugünü gördüğü için tebrik ederim .