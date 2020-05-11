OLAYLI AŞK MAHKEMEDE

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sinem Çağman tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı. Sunalp huzurda bulunan zanlı Sinem ÇAĞMAN’ın Vahim zarar ve ciddi darp suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 10 Mayıs 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa’da Kermia bölgesinde misafir olarak bulunduğu ikametgâhın salon odası içerisinde zanlı Sinem Çağman erkek arkadaşı olan T.A ile ilişkileri ile ilgili sorunları tartıştıkları bir esnada adı edilenin sol kulak kısmına sağ eli ile 2 kez yumruk atmak suretiyle kulak zarının yırtılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğratarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp raporu temin edildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.