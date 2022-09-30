Olaylı gece kanlı bitti!

Polis olayla ilgili şu bilgiyi verdi:

30.09.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Bafra’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.B.(E-19), S.Ç.(E-19) ve Z.T.(E-19) bir taraf, R.K.(E-28), Ç.K.(E-25), B.Z.(E-19) ve İ.İ.(E-27) diğer taraf olup kavga ettikleri sırada, İ.İ.(E-27) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurdurğu maket bıçağı ile S.Ç.(E-19)’u boynundan yaralamıştır. S.Ç, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.