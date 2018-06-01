Öldürdükten sonra resmini çekip babaya göndermiş!

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de oturan Bilge Lord Kunduracı, 4 gün önce oğlu Ercan Kaya’yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bileklerini keserek intihara kalkıştığı öne sürüldü.
Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, cinayeti oğlunu kendisinden boşanmak için harekete geçen eşinden intikam almak için işlediğini belirten Kunduracı, “Oğlumla birlikte fotoğrafını facebook’ta paylaşınca oğlumu elimden alacak korkum iyice arttı. Oğlumu elimden almaktansa oğluma bir ömür hasret olsun istedim. Bu nedenle oğlumu öldürdüm” dedi. Öte yandan cani anne Bilge Lord Kunduracı’nın vahşice bıçaklayarak öldürdüğü çocuğunun kanlı fotoğrafını ise çekip ayrılmak üzere olduğu eşi Ercan Kunduracı’ya WhatsApp’tan attığı belirlendi. Genç kadının eşine ‘gel şimdi çocuğunu al’ diye yazdığı da öğrenildi. Mahkemeye çıkarılıp tutuklanan cani annenin mahkeme ifadesinde ise suçlamaların kabul edip, “pişman değilim” diye açıklamada bulunması şaşkınlık yarattı.
İNTİHAR GİRİŞİMİ DE SAHTE
Ancak anneye konulan ilk teşhis ise, “sosyopat” olduğuna dair. Uzmanlara göre, anne bir nevi “cinayet işlemeye meyilli seri katil”. Uzmanlara göre ifadeleri ve pişman olmadığını belirtmesi de bunu kanıtlıyor. Bilge Lord’un “Cinayeti işlemesinin ardından kendi canına kıymak istediği” bulguları da yalan. Annenin vücudundaki kesikler intihar girişimini göstermiyor. Bilge Lord’un cinayeti bilinci açık bir şekilde işlerken, tek amacının “kendisini terk ettiğini” düşündüğü babadan intikam almak olduğu da polisin ve doktorların saptamaları arasında.
7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı cinayeti ile ilgili olarak tutuklanan, Bilge Lord Kunduracı bu sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
Bunu Türkiye’li biri yapaydı siz asıl felaketi o zaman görürdünüz..yorumlar...dışlamalar..küfürler...
Allah senin belanı versin, kansız şerefsiz. Ne istedin küçücük çocuktan.
Bu mahlukata söyleyecek söz varmı bilmiyorum. Eger allahın adaleti varsa ölmesin cehennemin azabında yansın kıvranarak ölsün....
bu şerefsize eziyet olsun diye bütün acıları yaşatacaksın ki görsün ölmek isteycek ama ölemeycek o acıyı çekecek ki anlasın şerefsiz. her kadın çoçuk dogurabilir ama anne olamaz....!!!
Başbakan açıklama yapmış benzer olaylar tekrar etmesin diye sosyologlarla psikologlarla Öğretmenlerle çalışmalar yapacaklarını açıklamış toplumun ruh hali gösteren bu gibi olaylar Merhameti şefkati ders veren Sabri öğreten bu gibi olaylarda tevekkülü ders veren manevi Duyguları ve ruhu besleyen din ve inanç ile ilgili de çalışmalar yapmayı Acaba ne zaman düşünecek ?Din adamlarını da göreve ne zaman çağıracak ve yardım talep edecek merak ediyorum.
Omur boyu hapis cezasi verilsin madem pisman degil
Pislik kendi kendini gebertseydi keşke. Gebermedi ama hapisde ÇOK çekdirirler gendine inşAllah!
Deli ayaklarina yatip hapisten yirtmak istiyor aklinca sinir hastahanesi rehabilitasyon falan filan muhabbeti ile yirtarim diye düsunuyor cani kari