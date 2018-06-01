Öldürdükten sonra resmini çekip babaya göndermiş!

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de oturan Bilge Lord Kunduracı, 4 gün önce oğlu Ercan Kaya’yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bileklerini keserek intihara kalkıştığı öne sürüldü.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, cinayeti oğlunu kendisinden boşanmak için harekete geçen eşinden intikam almak için işlediğini belirten Kunduracı, “Oğlumla birlikte fotoğrafını facebook’ta paylaşınca oğlumu elimden alacak korkum iyice arttı. Oğlumu elimden almaktansa oğluma bir ömür hasret olsun istedim. Bu nedenle oğlumu öldürdüm” dedi. Öte yandan cani anne Bilge Lord Kunduracı’nın vahşice bıçaklayarak öldürdüğü çocuğunun kanlı fotoğrafını ise çekip ayrılmak üzere olduğu eşi Ercan Kunduracı’ya WhatsApp’tan attığı belirlendi. Genç kadının eşine ‘gel şimdi çocuğunu al’ diye yazdığı da öğrenildi. Mahkemeye çıkarılıp tutuklanan cani annenin mahkeme ifadesinde ise suçlamaların kabul edip, “pişman değilim” diye açıklamada bulunması şaşkınlık yarattı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ DE SAHTE

Ancak anneye konulan ilk teşhis ise, “sosyopat” olduğuna dair. Uzmanlara göre, anne bir nevi “cinayet işlemeye meyilli seri katil”. Uzmanlara göre ifadeleri ve pişman olmadığını belirtmesi de bunu kanıtlıyor. Bilge Lord’un “Cinayeti işlemesinin ardından kendi canına kıymak istediği” bulguları da yalan. Annenin vücudundaki kesikler intihar girişimini göstermiyor. Bilge Lord’un cinayeti bilinci açık bir şekilde işlerken, tek amacının “kendisini terk ettiğini” düşündüğü babadan intikam almak olduğu da polisin ve doktorların saptamaları arasında.

7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı cinayeti ile ilgili olarak tutuklanan, Bilge Lord Kunduracı bu sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.