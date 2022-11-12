Öldüresiye dövdüler...

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 24 yaşındaki Asıf Khan, 23 yaşındaki Muhammad Aoıb, 24 yaşındaki Malina Amiri Sıkandar Javed, 35 yaşındaki Nadecm Akhtar, 28 yaşındaki Adnan Khadım’in 9 Kasım 2022 tarihinde Demirhan'da faaliyet gösteren Haspolat UKÜ kampüsü içerisinde meydana gelen “Vahim Zarar”, “Ciddi Tecavüzü Alet Taşıma” ve “Korkutmak Amacıyla Tehlikeli Silah Taşımak” suçundan methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 9 Kasım 2022 tarihinde saat 21.55 raddelerinde UKÜ kampüsünün güneyinde ağaçlık alan içerisinde, yakınlıkları bulunmayan ancak ismen bilinen Pakistan uyruklu beş erkek şahsın, aralarında daha öncede tartışma yaşadıkları Shamsher Ali Khan'a tecavüzkâr alet olarak taşıdıkları, aynı zamanda tehlikeli silah olan sert cisim veya cisimler ile vücudunun muhtelif yerlerine vurmaları soncu, adı edilenin sol kulak memesinin kesilmesine ve sağ el bileğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını anlattı.

Polis, 10 Kasım 2022 tarihinde zanlıların aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti.

Kuşak, Asıf Khan ve Muhammad Aoıb’in itiraf içerikli gönüllü ifadelerinin temin edildiğini belirterek, soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin inceleneceğini, zanlıların iddialarının araştırılacağını soruşturulacak kişiler ile alınacak ifadeler olduğunu söyledi, zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.