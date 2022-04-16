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Öldürmek için bıçakladı!

Lefkoşa’da meydana gelen bıçakla yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı P.N.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 10:48
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Öldürmek için bıçakladı!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen bıçakla yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı P.N.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı.

Özbey huzurda bulunan zanlının 15 Nisan 2022 tarihinde saat 14.20 raddelerinde Lefkoşa’da YDÜ kampüsü içerisinde bulunan yurt odası içerisinde ayni yerde sakin zanlnın henüz tespit edilemeyen bir sebepten oda arkadaşını öldürmek kastı ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 18 cm toplam uzunluğu 31 cm olan bıçağı sırt kısmına bir kez sokmak sureti ile 3 cm uzunluğunda yara açılmasına sebep olup vahim zarara uğratıp ağır bir şekilde yaraladığını aktardı.

Polis konu bıçak emare olarak alındığı ve zanlının derdest emir gereği tutuklanarak müşteki arkadaşının tedavisi Girne YDÜ hastanesinde cerrahi servisinde sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti.

Polis zanlı ve müştekinin gönüllü ifade vererek olayın kaza olduğu beyanında bulunduğunu ancak konunun salimen araştırıla bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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