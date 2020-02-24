Ölen abisinin eşini taciz etti.

Vefat eden kardeşinin eşine cinsel taciz ve 17 yaşındaki yeğenini ciddi şekilde darp ettiği iddiaları ile polis tarafından tutuklanan Ş.K (E-55) bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 1 ay hükümsüz olarak tutuklandı.

Lapta’da vefat eden kardeşinin eşini taciz eden ve yeğenini ciddi şekilde darp ettiği iddia edilen Ş.K bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Ciddi darp ve cinsel taciz suçlamaları ile tutuklanan şahıs bu sabah çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi tarafından hükümsüz olarak 1 ay cezaevine gönderildi.

İlgili şahsın duruşmaları 1 ay sonra görülmeye başlayacak.