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Ölen abisinin eşini taciz etti.

Sapık kayınço hem taciz etti, hemde şiddet uyguladı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:47
Ölen abisinin eşini taciz etti.
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Vefat eden kardeşinin eşine cinsel taciz ve 17 yaşındaki yeğenini ciddi şekilde darp ettiği iddiaları ile polis tarafından tutuklanan Ş.K (E-55) bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 1 ay hükümsüz olarak tutuklandı.

Lapta’da vefat eden kardeşinin eşini taciz eden ve yeğenini ciddi şekilde darp ettiği iddia edilen Ş.K bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Ciddi darp ve cinsel taciz suçlamaları ile tutuklanan şahıs bu sabah çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi tarafından hükümsüz olarak 1 ay cezaevine gönderildi.

İlgili şahsın duruşmaları 1 ay sonra görülmeye başlayacak.

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İSKELE GENÇLİK 2020-02-24 12:02:45

BÖYLE İNSANLARI ALLAH KAHRETSİN

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kıbrıslı 2020-02-24 12:02:51

kendinize benzettiniz memleketi hıyarlar

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