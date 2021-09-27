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Olgun Amcaoğlu Ankara’ya gidiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya ziyaret gerçekleştirecek.

27 Eylül 2021 Pazartesi 18:23
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Olgun Amcaoğlu Ankara’ya gidiyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Olgun Amcaoğlu, temasları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birer görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Amcaoğlu ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof.Dr. Erol Özvar’ıda ziyaret edecek.

Amcaoğlu’na Ankara temasları sırasında Müsteşar Aytunç Şirket, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler de eşlik edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çarşamba gün akşam saatlerinde yurda dönecek.

Son Güncelleme: 27.09.2021 18:24
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