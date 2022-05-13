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Olgun Amcaoğlu: Beni böyle şeyler üzemez

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amaoğlu, 'KIB-TEK'in Maliye Bakanlığı'na bağlı olmasına üzüldünüz mü?' şeklindeki soruya, "Beni böyle şeyler üzemez" şeklinde yanıt verdi.

13 Mayıs 2022 Cuma 19:33
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Olgun Amcaoğlu: Beni böyle şeyler üzemez

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amaoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda hükümet programının okunmasının ardından basına kısa bir açıklama yaptı.

Amcaoğlu, ‘görevi iade edeceği’ yönünde çıkan haberler hakkında konuşarak, “Sosyal medyayı siz değerlendirin. Ben sosyal medyada haber olsun diye bir şey söylemem” dedi.

Amcaoğlu, ‘Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Maliye Bakanlığı’nda olmasına üzüldünüz mü?’ şeklindeki soruya ise, “Beni böyle şeyler üzemez” ifadelerini kullandı.

Hükümet Programını ise boğazının ağrıması üzerine okuyamadığını dile getirdi.

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