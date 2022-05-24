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Olgun Amcaoğlu: Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu yıl yapılması gerekenleri özetleyerek, kendi kendini yönetebilen bir ülke yapısına kavuşulabileceğini söyleyerek, "Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz" dedi.

24 Mayıs 2022 Salı 15:56
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Olgun Amcaoğlu: Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz...

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünden bir açıklama yaptı.

Amcaoğlu, ülkenin refahı için yıllardır imzalanan bu protokollerin neler sağladığını görmezden gelip itibarsızlaştırmayı doğru bulmadığını ifade ederek, pandemiyle sarsılan dünya ekonomisinin içinde KKTC’ye yardım sağlayacak birilerinin olmasından mutluluk duymak gerektiğini söyledi.

Bu ülkenin gelecek yıl 26 milyarlık bütçe imzalayacak duruma gelebileceğini söyleyerek, kötü günlerden geçerken yanlışlıkla yazıldığı söylenmiş tek cümle üzerine bu kadar polemik yaratmanın doğru olmadığını belirtti.

Amcaoğlu, bu yıl yapılması gerekenleri özetleyerek, kendi kendini yönetebilen bir ülke yapısına kavuşulabileceğini kaydederek, “boş yere birbirimizi hırpalıyoruz, TC ile yapılan anlaşmaların hiçbiri ucube değil. Altına imza atan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Pandemi döneminde yapılan ve yapılamayan projeler hakkında bilgi veren Amcaoğlu, “herkes kendi ödevini yapsın, boşuna tartışmalarla değil, ülkeyi hak ettiği yere getirecek adımlar atalım” dedi.

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