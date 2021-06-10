Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

Olgun Amcaoğlu: Eğitimde telafi için programlama yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimi kaos ortamından çıkarmanın görevleri olduğunu belirtti.

10 Haziran 2021 Perşembe 20:47
85 Okunma
Olgun Amcaoğlu: Eğitimde telafi için programlama yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimi kaos ortamından çıkarıp, 2021-2022 öğretim yılına hazırlamanın görevleri olduğunu kaydederek, “okul duvarı bile protokole kondu” diyerek yapılanları küçümsemenin doğru olmadığını belirtti.

Tamamlanan okullar ve bitme aşamasında olan projeler hakkında bilgi veren Amcaoğlu, haftasonu yapılacak kolej sınavıyla ilgili de açıklanan 9 merkezde hazırlık yapıldığını, temaslı ve pozitiflerin bile mağdur olmaması için günlerdir yoğun şekilde çalışıldığını kaydetti.

Amcaoğlu, önümüzdeki hafta öğretmenlerin aşılanması için hazırlıkların tamamlandığını ve bunun artık bir sorun olmaktan çıkacağını söyledi.

Amcaoğlu, eğitimde telafi için önümüzdeki hafta eğitimin nasıl programlanacağını ve eksikliklerin nasıl giderileceğinin görüşülerek, paylaşılacağını söyledi.

Çalışma aşamasındaki planlamanın 4 dönem olarak öngörüldüğünü belirten Amcaoğlu, ülkenin tarihinin nasıl öğretileceğinin yasayla belirlendiğini kaydetti. Kursların içeriğiyle ilgili yeterli bilgi sahibi olduklarını söyleyen Amcaoğlu, kamplara 2 bin 750 kişinin gideceğini belirtti.

Amcaoğlu, gidecek öğrencileri bakanlıklarının belirleyeceğini belirterek, 3-4 gün sürecek kampların eğitim noksanlıklarını gidermede yeterli olamayacağını kaydetti.

Amcaoğlu, bu ülkenin tarihini bilmeden eğitimini tamamlayan öğrenciler için de farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 59 vaka, 4 ölüm!
Güney'de 59 vaka, 4 ölüm!
Saner: Hayat pahalılığının 3 ay durdurulması elzemdir
Saner: Hayat pahalılığının 3 ay durdurulması elzemdir
Tufan Erhürman: Azınlık hükümeti olduğunuzu unutmayın!
Tufan Erhürman: Azınlık hükümeti olduğunuzu unutmayın!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim