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Olgun Amcaoğlu: “En fazla 5 dersten kalan öğrencilere ek bütünleme olacak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:51
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Olgun Amcaoğlu: “En fazla 5 dersten kalan öğrencilere ek bütünleme olacak”

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sınıf ve geçme ve bütünleme sınavları için Ek Bütünleme Tüzüğü’nün geçtiğini aktaran Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nda onaylandıktan sonra, eylül ayının ilk haftasında  pandemi döneminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, özellikle meslek liselerindeki uygulamalı dersler konusunda ortaya çıkan bütünleme ihtiyacı hat safhada olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, “Bu nedenle gerekeni yapmamız gerekiyordu. Burada öğretmenlerin sırtına bir yük binmiş olacak ama p andemi döneminin yaşattığı sıkıntılardan dolayı doğan ek bütünleme ihtiyacından dolayı yaptık. Bu bir alışkanlık haline gelmeyecek” dedi. 

Tüzüğe göre en fazla 5 dersten kalan öğrencilerin ek bütünlemeden faydalanabileceğini kaydeden Amcaoğlu, ortalamanın da değerlendirileceğini söyledi. Amcaoğlu, “Çocuklarımızın bu fırsatın farkına varıp şansını iyi değerlendirmesi gerekir. En fazla 5 dersten kalan öğrenciler faydalanacak. Yetkili müdürlerin yapmış olduğu değerlendirmede okulların kapasitesini aşmamak adına en fazla 5 dersten bütünleme sıkıntısı yaşayan öğrenciler faydalanacak. Eğer 5 dersin üzerinde kalma varsa öğrenciler sınıfı geçemeyecek” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluÇiğdem AydınEğitimSınavBütünleme Sınavları
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