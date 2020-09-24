Olgun Amcaoğlu: ”Evde yatarak bu ülkeyi kalkındıramayız”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Didem Gürses’in sunduğu Kanal T’de yayınlanan Politik Duruş Programına katılarak, ülke gündemi ve ekonomik gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Amcaoğlu, KTAMS’ın rotasyon usulü çalışma önerisi sonrasında bazı dairelerde greve gitme kararlarını değerlendirdi.

Amcaoğlu, “Adalete inanan bir insanım ve adalet benim için her şeyin başında geliyor. 29 yıllık bir kamu geçmişim var. Çalışma koşullarının nasıl şekilleneceğini bilen, işin mutfağında bulunmuş, o tozu yutmuş biriyim ve rotasyon usulü çalışmaya son derece karşıyım” diyerek şunları kaydetti:

“Tam da ekonominin %25 daraldığı bir ortamda neyin rotasyonundan bahsediyoruz. Nasıl bir gün evde, bir gün işte olup bu ülkeyi kalkındırabiliriz? Özel sektörde çalışan kişilere kısmi çalışmayı öngörüyoruz bunun nedeni ise işsiz kalmamaları içindir. Kısmı çalışırken, kısmi maaş alınacak ve devlet olarak biz size maaş desteği, sigorta pirimi desteği vereceğiz demekteyiz.”

“HAKSIZLIĞA STATÜM NE OLURSA OLSUN KARŞI DURMAYA DEVAM EDECEĞİM”

“Tam fedakârlık etmemiz gereken bir dönemde eve gidip yatarak bu ülkeyi kalkındırabileceğimizi düşünüyoruz ve grev yapacağımızı söylüyoruz” diyen Amcaoğlu bu yapılan ülkenin tarihine kara leke olarak geçeceğini aktardı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kamu-İş ve Kamu-Sen'in rotasyon talebine destek vermediğini, seçim arifesinde hükümete zarar vermekten başka bir durum teşkil etmediğini ifade ederek, “haksızlığa statüm ne olursa olsun karşı durmaya devam edeceğim” dedi.

Bu ülkenin böyle siyaset kokan taleplere ihtiyacı olmadığını da belirten Amcoğlu, “Pandemi sürecinde başta Sağlık çalışanlar olmak üzere gece gündüz çalışırken, Maliye Bakanlığı kapıları kapatmazken ilgili sendikaya kimsenin kulak asmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“KİRA ADI ALTINDA AKSA’YA ÖDENEN 26 MİLYON DOLARIN HESABI SORULSUN”

Amcaoğlu, son günlerde yeniden gündeme taşınan Kıb-Tek’in siyasi müdahaleler sonucu zarara uğratıldığı konusunda da açıklamalarda bulundu.

Şu anda herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunun Kıb-Tek’e borcu olmadığını söyleyen Amcaoğlu, Kıb-Tek kimler tarafından zarara uğratıldığının açıklanması gerektiğini de aktararak, “İlk önce CTP döneminde ilgili Maliye Bakanlığı ve Başbakanının imzaladığı AKSA sözleşmesinden dolayı her yıl sırtımızda kambur gibi duran sözleşmeden dolayı ödemek zorunda bırakıldığımız, kira adı altında ödenen 26 Milyon Doların hesabı sorulsun” dedi.

Seçim arifesinde birileri bir şeyleri kötü göstermek adına yapılan açıklamalarda, bilerek ve isteyerek Kıb-Tek’e kimin zarar verdiğinin açıklanması gerektiğine değinen Amcaoğlu, “Kıb-Tek bu ülkenin en önemli kurumlarındandır” ifadelerine değindi.

“13. MAAŞLAR ÖDENECEK”

Maaşların ödenmesi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Bakan Amcaoğlu, bayramlık ödeneğinin yatırıldığını, bu ayın sonu itibari ile tüm ödemelerle birlikte 659 milyon 500 bin TL’lik bir ödeme yapılacağını, kazanılmış haklar neyse Maliye Bakanlığı’nın ödemleri gerçekleştireceğini, reel sektörü göz ardı etmeden 13. maaşların ödeneceğini kaydetti.

“EVDE KARANTİNA SİSTEMİNİ MALİ BOYUTLARIYLA DA ELE ALMAK GEREKİYOR”

Amcaoğlu, evde karantina uygulaması ve ülkeye üniversite öğrencilerinin gelmesi ile ilgili koşulların belirlenmesi konusunda geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını vurguladı.

Amcaoğlu, “Aylardır konuşulan Pandemi Hastanesi inşaatı süratle devam ediyor. Bizler ilk günden bu yana Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talepler doğrultusunda bakanlık olarak gerekli imkânları sağlıyoruz. Şu anda karantina otellerinde pozitif vaka sayısı 144 olmak üzere 373 temaslı, 1721 misafir ile birlikte 2238 kişi karantina otellerimizde karantina sürecine devam ediyor” dedi.

Evde karantina sistemini mali boyutları ile ele almak gerektiğine değinen Amcaoğlu, bu ülkeye katma değer katan yükseköğrenimin yeniden ülkemize gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öğrencilerin karantina sürecinde hangi koşullarla geleceğini ilgili kesimlerle birlikte geniş katılımlı bir toplantıda ele alacaklarını vurgulayan Bakan Amcaoğlu, tek amacın sağlıklı bir şekilde karantina sürecinin tamamlanarak öğrencinin ülkeye gelmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı ve hükümet olarak 20 milyon TL kadar bir meblağın harcanabileceğini ancak bu rakamdan çok daha fazla katma değer sağlayacak bir adımın atılabileceğini ifade etti.