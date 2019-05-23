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Olgun Amcaoğlu görevi Serdar Denktaş’tan devraldı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, görevi Maliye Eski Bakanı Serdar Denktaş’tan devraldı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 13:44
Olgun Amcaoğlu görevi Serdar Denktaş’tan devraldı
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Serdar Denktaş devri teslim töreninde yaptığı konuşmada uyarıcı ve yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.

Serdar Denktaş konuşmasında bazı uyarılarda da bulundu..Maliye Bakanlığının temel iki dairesi olan Bütçe ve Hazine Dairelerinin Başbakanlığın altına alındığını belirten Denktaş, bu konuda eleştirilerde bulundu.

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Denktaş, “ Ümit ederim Sayın Tatar eski bir Maliye Bakanı olarak da ve artık Başbakan olarak bunun yanlış bir uygulama olduğunu görür ve bu yetkileri Maliye Bakanlığına bırakır. Başbakanlık zaten başlı başına büyük bir bakanlıktır. Bütün bakanlıkların başıdır. Biz geçmişte Bütçe ile hazineyi ayırdık iki koalisyon ortağı arasında bir denge kuralım diye ve onun bile aksaklıklarını yaşadık. Bu karar bir daha gözden geçirilmeye muhtaçtır” dedi.

Denktaş, Mecliste olan yasa tasarıları ve Savcılığa gönderilen tasarılar ve hazırladıkları projeler ile ilgili de bilgi verdi.Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da Maliye Bakanlığının vizyonunu ve misyonunu partiler üstü devam ettireceklerini belirtti.

Denktaş’ın dile getirdiği tüm yasa tasarıları hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade eden Amcaoğlu, Maliye personelinin her zaman özverili çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

Amcaoğlu,“bu bizim için bir bayrak yarışıdır sizden aldığımız bayrağı emin olunuz ki o tasarladığınız ve düşündüğünüz ve ülkenin ihtiyacı olan partiler üstü bakış açısından daha ileriye taşımakla alakalı elimizden ne gelirse yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu ülke hepimizdindir”dedi. (BRT)

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Olgun Amcaoğlu
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