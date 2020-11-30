Olgun Amcaoğlu'na 'Vertigo' teşhisi konuldu

Mide bulantısı, şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle dün Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, arayıp soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür etti.

Bakan Amcaoğlu, hastanede her türlü tetkikin yapıldığını ve Vertigo teşhisi konduğunu, birkaç gün dinlenmesi gerekeceğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, “Önemli bir şey yok, tüm arayıp soranlara ve en başta da yakın ilgisini esirgemeyen sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.