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Olgun Amcaoğlu'ndan önemli açıklama!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan Manşet + programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

21 Ocak 2022 Cuma 10:50
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Olgun Amcaoğlu'ndan önemli açıklama!
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Amcaoğlu, hiçbir dönem bu kadar tehlikeli bir virajın içerisine girilmediğini, hem hastalığın hem de ekonomik sıkıntıların had safhada olduğunu belirterek, “Özellikle hastalık noktasında ne olacağını bilemeyeceğimiz bir noktadayız. Tam da burada toplum olarak siyasi krizleri yaşamak ve yaşatmak istemiyoruz” dedi.

Amcaoğlu, “İradenin sandığa yansıtılarak seçme hakkının kullanılması noktasında en üst noktalara ulaşılarak, bu ülkenin bundan sonraki süreçte içerisinde girdiği bu kaotik durumlardan çıkarılması adına, hem siyaseten hem ekonomik olarak hem de sağlıktaki, eğitimdeki, çalışma hayatındaki sıkıntıları aşma adına çok sağlam bir hükümet yapısıyla önümüzdeki 5 yıllık süreyi aşama aşama planlayıp doğru şekilde projeleri ortaya koyup, ülkenin hem sağlık hem de ekonomik açıdan yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırılmasının zamanıdır diye düşünüyorum” dedi.

Amcaoğlu, sandığa gidilirken dikkatli olunması ve sandığa illaki gidilmesi gerektiğini belirterek, iradenin sandığa yansıtılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Amcaoğlu, 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimlerinden dolayı okullardaki eğitime ara verilmesi konusunda açıklamada bulunarak, 24 Ocak’ta tüm okullarda eğitime bir gün ara verileceğini söyledi.

Bu konuda idari bir karar olduğunu ifade eden Amcaoğlu, üniversiteler, özel ve devlet okulları fark etmeksizin tüm okullarda 24 Ocak Pazartesi gününün idari tatil ilan edildiğini kaydetti.

Amcaoğlu, “Bugüne kadar hiçbir açıklamamızda akademik takvim, devlette başka özelde başka uygulanacaktır demek gibi bir delalet içine düşmedik. Milli eğitim yasası, bize o yasaya binaen verdiği yetkide eğitimi düzenleyin, planlayın, onu düzenleyip planlarken daha iyi eğitimin verilebilmesi için alt yapıları ve koşulları süratle tamamlayın diyor yasa, biz de onu yapıyoruz. Elbette ki özeldeki okullarla alakalı konuşulanlar, onlar için geçerli olan sebepler, devletteki okullar için de geçerlidir. Burada bir bütünsellik içerisinde bütün 273 okulumuzun ilköğretim orta eğitim meslek lisesinin ve üniversitelerimizin tamamında 24 Ocak idari tatil ilan edilmiştir” dedi

Bakan Amcaoğlu, okulların 25 Ocak’ta açılabilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanacağını da söyledi.

Sınavların devam ettiğini, karnelerin birkaç gün içerisinde yazılacağını da belirten Amcaoğlu, 31 Ocak tarihinde karnelerin çocuklara verileceğini kaydetti.

Koronavirüs nedeniyle karnelerini alamayan öğrencilerin ise 15 Mart tarihine kadar sınavlara katılıp karnelerini alacağını belirten Amcaoğlu, gerçeklere ve yeni normallere göre eğitimi sürekli planladıklarını söyledi; “Muhataplarımızla konuşuyoruz” dedi. Amcaoğlu, temaslı ve Koronavirüs pozitif öğrencilere süre tanıdıklarını vurguladı.

29 Ocak tarihinde yapılacak koleje giriş sınavı için temaslı öğrencilerin Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda, pozitif öğrenciler için ise Atleks Sanverler Ortaokulu’nun hazırlandığını ifade etti. Amcaoğlu, çare üretmeye devam ettiklerine de vurgu yaptı.

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