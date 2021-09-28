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Olgun Amcaoğlu'nun Ankara temasları sürüyor...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilmesini ardından TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüştü.

28 Eylül 2021 Salı 19:08
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Olgun Amcaoğlu'nun Ankara temasları sürüyor...
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Türkiye temasları devam ediyor...

Amcaoğlu, Ankara’da bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi.

Bakan Amcaoğlu bugün ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya geldi.

Bakanlık basın bürosu tarafından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile temaslarının çok yapıcı geçtiğini bildirildi.

Mili Eğitim Bakanı Amcaoğlu, bugün Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'la da görüştü.

“GÖSTERİLEN YAKIN İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM...”

Bakan Amcaoğlu temasları hakkında şunları söyledi:

“Ankara temasları çerçevesinde özellikle Sayın Oktay ve değerli mevkidaşım Mahmut Özer beyle son derece yapıcı ve iki ülke arasında özellikle eğitim alanında işbirliğini ele alan bir görüşme gerçekleştirdik. Bu tür temaslar bağlarımızı daha da güçlendirmektedir.

Türkiye tarafından dijital eğitim, hizmet içi eğitim, mesleki eğitim ve materyal konusunda verilen destekler, ülkedeki yaklaşık 53 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen için paha biçilmez değerdedir. Ankara Ticaret Odası Başkanı ile gerçekleştirdiğim görüşmenin ülkemiz adına önemli konuları, gelişmeleri içerdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ankara’da gördüğümüz ilgi ve yakınlık bize güç vermiştir. Katkıları ve gösterilen yakın ilgiden dolayı anavatanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.”

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