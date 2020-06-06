Olgun Amcaoğlu, yeni paketle ilgili bazı ayrıntıları anlattı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 15 Haziran’dan sonra açıklanacak ikinci ekonomik önlemler paketinin, reel sektöre yönelik daha fazla tedbirler içerdiğini ve yerel istihdamı teşvik ettiğini söyledi.

Amcaoğlu, “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtlarken, yeni ekonomik tedbirler paketi ile ilgili bazı bilgiler verdi.

İkinci paketin daha değişik kriterlere sahip olacağını belirten Amcaoğlu, paranın ülke içinde kalması için yerli istihdama destek sağlanacağını, yerli istihdam eden, yeni iş imkanları yaratanların bundan yararlanacağını vurguladı.

Amcaoğlu, konut edinmek isteyenlere, uzun vadeli, mortgage benzeri bir sistemle kolaylıklar sağlayacaklarını da açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, yeni pakette yer alması planlanan bazı muhtemel tedbirler:

TARIMDA ALIM GARANTİLİ ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ VE HİBE DESTEĞİ…

Tarım projeleriyle stratejik ürünler daha ön plana çekilecek. Tarımı çeşitlendirip alım garantisi sözleşmeli ürünlerin ekilmesi/ üretilmesi çerçevesinde yerli üretim teşvik edilecek... Örneğin sert buğday/ ekmeklik buğdayı Rusya’dan satın almak yerine kendimiz üreteceğiz… Tarım anlamındaki başlıklarda, tarımın çeşitlendirilmesi adına sözleşmeli ve alım garantili noktalarda hibe ve teşvikler düşünülüyor.

MORTGAGE BENZERİ KOLAY KONUT SAHİBİ OLMA İMKANI...

Hane halkına yönelik mortgage anlamında, uzun vadeli yeni konut kredileri desteklenecek. Çarpan etkisi yapacağı düşünülen bu proje ile hem birikmiş bir rezerv değerlendirilmiş olacak hem de isteyen herkes ev sahibi olabilecek. Öncelik yeni ev sahibi olmak isteyenlere verilecek. Satılmayan, boş kalan, hazırda satılmak için bekleyen ama hem önceki ekonomik krizlerden hem de pandemiden dolayı bekleyen ama bir türlü piyasa bulup pazarlanamayan evleri satabilmek için bir fırsat yaratılacak. Bu proje, piyasada sıcak para dönmesine katkı yapacak…

YENİ SEKTÖRLER YARATILACAK...

Yeni sektörler yaratılması ve teşvik edilmesi planlanıyor. Bu çerçevede örneğin, yazılım sanayisi geliştirilecek, değerli taş ve metallerle ilgili piyasa oluşturulacak.

YERLİ İSTİHDAMIN SOSYAL GÜVENLİK YATIRIMLARINA YÜZDE 50 DESTEK...

Devlet yerli istihdamın sosyal güvenlik yatırımlarına katkı yapacak. Yerli istihdamla ilgili ilk başta çalışanlar için yatırmak zorunda olunan sosyal güvenlik anlamında primlerin minimum yüzde 50’sini ilk önce işletme sahipleri çalışanlar için yatıracak, üçüncü ayın sonunda gelip tamamını geri alacak. Yani bu yükümlülüklerin bir bölümünü devlet üstleniyor.

DÜŞÜK GELİRLİ BİREYLERE DESTEK…

Düşük gelirli bireylere destek verilmesi konusu da pakette yer alacak… Çalışma Dairesi’nde kaydı bulunmayan, sisteme dahil olmayan dar gelirli vatandaşlara maddi katkı yapılacak. Maliye Bakanlığı gerekli finansmanı ayırdı, Çalışma Bakanlığı’nın teknik anlamdaki çalışmaları sürüyor.

REFORMLAR DA PAKETTE YER ALACAK...

2021’e yönelik reformlar ve regülasyonlar da pakete girecek. Bunlardan biri de ‘Belediyeler Reformu’. Yakında bu konuda devlet yetkilileri taraflarla toplantı yapacak ve belediyelerle ilgili bazı regülasyonlar pakete girecek.

Ancaoğlu: İlk paket yapılırken imkanlar kısıtlıydı

Olgun Amcaoğlu, ilk pakette eldeki imkanlar çerçevesinde, sağlanacak imkanların kısıtlı olduğuna dikkat çekerek, ikinci pakette, ekonomik tedbirlerin, Türkiye ile imzalanan “Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması”nın katkısıyla birlikte daha fazla reel sektör odaklı olacağını kaydetti.

Reel sektörün içine girdiği krize çare bulunması amacıyla çalışma yapılırken, yalnızca üç aylık dönemi dikkate alınmadıklarını belirten Amcaoğlu, “Buradaki bakış açısı, yeni ekonomik tedbirler paketi hazırlığı yapılırken, aralık ayına kadarki süreyi planlamaktır” dedi.

Amcaoğlu şöyle konuştu:

“Bu planlamayı başlıklar altında yaparken, reel sektör tarafına düşünülen ihtiyaçları tamamlayıp, bugünkü tarih itibarıyla ülkenin ihtiyacı olanları ve geriden bugüne kadar tahakkuk etmiş olanları finanse edecek şekilde çalışacağız. Ancak aynı zamanda hem 2020’nin ekonomik ve sağlık koşullarını/ ihtiyaçlarını tamamlayıp buradan en iyi şekilde çıkmamızı sağlamayı, hem de 2021 yılına hazırlanmayı hedefliyoruz. Yani biz 2020’den çıkıyoruz ama 2021’de, ondan sonra 2 yıl toplamda 3 yıl, orta vadeli programlara ulaşabilmenin koşullarını sağlamada ne yapacağız, neyi planlayacağız? Bunların çalışmaları yapıyoruz. ‘Acaba 1 ocaktan sonra hayat bitecek mi bu ülkede?’ demenin anlamı yoktur.

Krize çere bulunması için reel sektöre yönelik önlemler, istihdama yönelik önlemler alıyoruz. Örneğin sistemden çıkması muhtemel, işsizlik anlamında sıkıntılar yaşanması muhtemel 113 bin kayıtlı sosyal sigorta mükellefi için neler yapılabilir? Teşvik primleri, özellikle yerel istihdamı destekleme ve o işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesi konusunda çalışıyoruz, ne şekilde aşağıya çekilebilir, nasıl teşvikler sağlanabilir, bunların çalışmasını yapıyoruz.”

KAYNAK : HABER KIBRIS