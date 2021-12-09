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Olgun Amcaoğlu: "YÖK’e sıkıntının aşılması için talebimizi ilettik"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıslı Türk öğrencilerin GCE ve A Level sonuçlarının Türkiye’deki üniversiteler tarafından kabul edilmeyeceği kararı sonrası, YÖK'e sıkıntının aşılması için taleplerini ilettiklerini duyurdu.

09 Aralık 2021 Perşembe 14:47
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Olgun Amcaoğlu: "YÖK’e sıkıntının aşılması için talebimizi ilettik"
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ses Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ve Aytuğ Türkkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Kıbrıs’ın Nabzı’ adlı programa katldı.

Amcaoğlu, Kıbrıslı Türk öğrencilerin GCE ve A Level sonuçlarının Türkiye’deki üniversiteler tarafından kabul edilmeyeceğine yönelik olarak yapılan açıklamalar ile ilgili bilgi verdi.

"SIKINTININ AŞILMASI İÇİN TALEBİMİZİ İLETTİK"

Süreci açıklayan Bakan Amcaoğlu, “Bu kararı Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) aldı. Yaklaşık 10 gün önce de bize yazılı olarak iletildi. Biz geçen hafta İstanbul’da yapılan eğitim şurasına katılmıştım ve burada Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile konuyu görüştüm. Daha sonra da Ankara’daki Büyükelçiliğimiz aracılığıyla YÖK’e sıkıntının aşılması talebimizi ilettik. Bana Sayın Bakan'ın söylediği şuydu; YÖK ile irtibata geçerek bu sıkıntının ortadan kaldırılacağı ifade edildi. YÖK’ün bugünlerde yapacağı yürütme kurulu toplantısında konu orada gündeme gelecek ve olumlu bir sonucun bize döneceği bilgimiz var” dedi.

"GÖZDEN KAÇIRILAN BAZI GERÇEKLER IŞIĞINDA YANLIŞ KARARLAR ALINABİLİR"

“Sendikalarımız hemen bu konunun üzerine atılıp 'ambargo' dediler” ifadelerini de kullanan Amcaoğlu, “TC’yi eleştirme ya da iki ülke arasındaki ilişkileri bozma adına. Halbuki biz istişareler ediyoruz. Gözden kaçırılan bazı gerçekler ışığında yanlış kararlar alınabilir. Ama iyi niyetle hatalardan dönülmesi mümkündür. Biz muhataplarımızla bunu yapıyoruz. Ve bize söylenen böyle bir sıkıntı yaşanmayacağıdır. Ben buradan ilgililere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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