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OLGUN: “BARIŞ, İSTİKRAR VE İŞBİRLİĞİ TEMELİNE DAYALI BİR SİYASET SERGİLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs TV’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

16 Mart 2021 Salı 09:43
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OLGUN: “BARIŞ, İSTİKRAR VE İŞBİRLİĞİ TEMELİNE DAYALI BİR SİYASET SERGİLİYORUZ”

GÜNDEM KIBRIS

Kıbrıs Sorunu’nun çözümü konusunda Kıbrıs Türk kesiminin masada barış, istikrar ve işbirliği temellerine dayalı bir siyaset sergilendiğini söyleyen Olgun, “Güney Kıbrıs’ın bakış açısı, Kıbrıslı Türkler de bize gelip Kıbrıs Cumhuriyeti’ne katılacaklar. Burada iki egemen devlet vardır. Kıbrıs Rum tarafı gelmiyor, iki eşit egemen devlet çatısı altında oturup anlaşalım. Çok şeyler değişti. Rum tarafının bu uzlaşmaz ve anlaşmaz tutumu, bizi daha çok güvence aramaya itti. Türkiye’nin de yaşadıkları sonucunda, duyarlılıkları arttı. Yeni bir Cumhurbaşkanı geldi, Türkiye’nin Kıbrıs siyaseti değişti. Biz barış, istikrar ve işbirliği üzerinde bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Kıbrıs’ta güçlü bir Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafının Türkiye karşısında en büyük güvencesidir. Birlikte yaşama olanağı sağlarsak, Rum tarafının Türkiye korkusu ortadan kalkacaktır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ergün Olgun
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