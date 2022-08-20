Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

Olgun ile Menelau önümüzdeki hafta online görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau'nun önümüzdeki hafta online görüşme yapacağı bildirildi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:22
14 Okunma
Olgun ile Menelau önümüzdeki hafta online görüşecek


Haravgi gazetesinin Kıbrıs Rum Haber Ajansı'na (KİPE) dayandırdığı habere göre, görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temcilsici Colin Stewart’ın katılımıyla yapılacak. Son görüşmenin Temmuz’un 3. haftası yapıldığı belirtildi. Gazete, görüşmelerin, iki taraflı teknik komitelerin ilgilendiği konulara odaklanmasının beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre “aynı kaynak” Olgun ile Menelau’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile kendisine eşlik edecek olan heyetin, BM Genel Kurulu toplantısı ve orada yapacağı diğer temaslar için Eylül ayının ikinci yarısında New York’a gitmeden önce, 1-2 veya daha fazla çevrimiçi görüşme yapmalarının beklendiğine de işaret etti.

Gazete, Anastasiadis’in BM Genel Genel Kurulu toplantısı için gideceği New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini de anımsattı.

Alithia gazetesi de habere "Başlangıç Faaliyetlerine Göre Teknik Komite Konularıyla Olacak- Genel Sekreterin Temsilcisi Colin Stewart da Katılacak" başlıklarıyla yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi
Gazimağusa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi
Girne'de elektrik kesintisi yaşanıyor
Girne'de elektrik kesintisi yaşanıyor
Şirket hesabı yerine paraları cebe attı!
Şirket hesabı yerine paraları cebe attı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim