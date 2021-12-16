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Olgun Önal’dan önemli uyarı…

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, internet dolandırıcılarına karşı halkın dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

16 Aralık 2021 Perşembe 23:10
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Olgun Önal’dan önemli uyarı…
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Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Önal, banka müşterilerinin hedef haline geldiğini, dolandırıcılık olaylarının son yıllarda arttığını vurguladı.

Önal, son zamanlarda artan dolandırıcılığın nasıl işlediğini anlatırken söz konusu olayı yaşayan kişilerin polise ve bankasına bilgi vermesini istedi.

Olgun Önal’ın açıklaması şöyle:

Dolandırıcılık, önemli bir endüstri ve sosyal bir mühendislik dalı oldu.

Hayatını dolandırarak, başkalarının paralarını çalarak kazanan binlerce insan var.

Dolandırılmamak için dikkatli olmamız şart.

Banka müşterileri hedeflenerek yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinin son yıllarda arttığını görüyoruz.

İnternet bankacılığı, kartlı sistemler, swift, sahte belge ve bilgi, çağrı merkezi gibi alanlarda zaman zaman dolandırıcılık girişimleri oluyor.

Ticaret yapan firmaların e-posta adresleri bilişim sistemleri kötüye kullanan dolandırıcılarca ele geçirilebiliyor, sahtekarlıklar için kullanılabiliyor.

Bu günlerde Kuzey Kıbrıs'ta da sıkça karşılaştığımız bir yöntem ise aşağıdaki şekilde işliyor:

-Özellikle yaşlı kişiler hedefleniyor ve telefon ile aranıyor,

-Arayanlar kendisini "Polis, Savcı, Hâkim, Banka Çalışanı" gibi etkili bir pozisyonda kişi olarak tanıtıyor,

-Banka hesaplarının “FETÖ, PKK terör örgütü yada casuslar tarafından kullanıldığı, hesapları ile ilgili devam eden çok ciddi soruşturmalar olduğu, kendi adına kredi çekildiği ve ödenmediği, bankadaki tüm hesaplarına ve malvarlığına el konulacağı" gibi hikayelerle aranılan kişi korkutuluyor,

-Yardımcı olmak için aranıldığı söylenerek minnet duygusu yaratılmaya çalışılıyor,

-Üstün sahtekarlık yetenekleri kullanılarak, adeta aranan kişileri hypnotize ederek banka hesap bilgileri öğreniliyor,

-Hesaplardan paraların çekilmesi, istedikleri hesaplara "soruşturma bitinceye kadar" yatırılması yada belirttikleri bir yere paranın bırakılması isteniyor,

-Kendileri dışında Polis'in, Savcılığın, banka Çalışanlarının, hatta yakın akrabalarının hepsinin terör örgütlerinin bir parçası olduğu ve konuştuklarını bunlara iletmemesi isteniyor, hatta başka birisi aranmasın diye telefonların kapatılmaması isteniyor...

Bu ve buna benzer durumlarda, bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu unutmayalım !

Sevdiklerimizin dolandırıcılar tarafından, sahte mizansenlerle dolandırılmaması için onları hemen uyarmamızda, bu tür tanımadıkları kişilerden telefon aldıklarında sizleri hemen haberdar etmelerini istemenizde, Polis'e suç duyurusunda bulunmanızda ve Bankanıza bilgi vermenizde fayda var.

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