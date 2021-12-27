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Olguner, "BİR FIRÇA BOYA DEĞİŞİMDİR!" projesini paylaştı

27 Aralık 2021 Pazartesi 18:10
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Olguner, "BİR FIRÇA BOYA DEĞİŞİMDİR!" projesini paylaştı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabı üzerinden "BİR FIRÇA BOYA DEĞİŞİMDİR!" projesini paylaştı.

İşte Olguner'in projesi: 

BİR FIRÇA BOYA DEĞİŞİMDİR!

Ocak 2023 (7’inci Ay)

Mehmet Akif Caddesinde milyonlarca Sterlin değerlindeki araziler üzerine inşa edilen binalarımızın duvarlarında boya olmaması, bazılarında sıvaların dökülmesi, bazılarında ise tuğlaların görülmesi bu şehir için kabul edilemez bir durumdur.

Zemin katlardaki dükkanların en pahalı mermerlerle ve kompozitlerle kaplandığını düşünecek olursak, binaların geriye kalan kısımlarının boyanmasını Lefkoşa sakinleri adına fazla olmayacaktır.

Bu binaların cepheleri aslında sadece özel mülk değil, toplum ruhsal sağlığını etkileyen dikey kamusal alanlardır.

İlk 7 ay içerisinde ana ticari caddelerde pilot uygulama olarak başlayacak BİR FIRÇA BOYA DEĞİŞİMDİR PROJESİ şehrimizdeki apartmanların, APARTMAN YÖNETMELİĞİ yasasına istinaden bakımının yapılması hedefini taşıyacaktır.

- İlgili pilot bölgelerdeki bina sahiplerinden 3 ay içerisinde Apartman yönetmeliği yasası altında yönetim kurullarını oluşturmaları ile ilgili bilgilendirme notu gönderilecektir.

- Pilot bölgelerdeki binaların bakım boyama ve iyileştirme çalışmaları ile teknik destek belediye mimar ve mühendisleri tarafından sağlanacaktır.

- Ekonomik olarak sıkıntı olması durumunda binanın bakım işlemlerinin belediye bütçesinden üstlenilerek 6 ile 12 ay arasında apartman sakinlerinin su faturalarına yansıtılması konusunda belediye inisiyatif alacaktır.

- Yeni yıldaki işletme izinlerinde ilgili pilot bölgelerde apartmanların cephelerinde düzeltmelerin ve bakımın uygulanması koşulu aranacak. Bu koşulu getiren işletmelere teşvikler ve kolaylıklar sağlanacaktır.

Pilot bölgede başarı sağlanması halinde Lefkoşa’da sadece ticari akslar değil, tüm bölgelerde apartman yönetmeliğinin uygulanması için Lefkoşa Türk Belediyesi inisiyatif alacak, arzu eden apartman yöneticilerine bakım ve onarım birimlerini ücreti ile birlikte sağlayacaktır.

Lefkoşa Türk Belediyesi Ocak 2023’e kadar, yani ilk 7 ay içerisinde pilot ticari bölgelerde, ardından da tüm şehirde Apartman Yönetmeliği Yasasını uygulatmak için kabiliyeti dahilindeki tüm inisiyatifleri zorlayacaktır.

Lefkoşa’da bu vizyon hayata geçtiğinde artık apartman boşlukları atıl kirli alanlar olmaktan kurtulacak, apartmanların bakımı yapılacak ve en önemlisi apartmanda yaşamak zulüm olmaktan çıkacaktır.

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