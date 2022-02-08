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Olguner: "Hendekte otopark değil opera projesi"

08 Şubat 2022 Salı 18:25
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Olguner: "Hendekte otopark değil opera projesi"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi Üyesi, yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Aday Adayı Mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lefkoşa Surlarının altında bulunan ve şu an otopark olarak kullanılan bölgeyi örnek göstererek "Hendekte Otopark Değil Otopark" ismiyle projesini anlattı.

Olguner şunları kaydetti:

HENDEKTE OTOPARK DEĞİL OPERA PROJESİ

Ekim 2022 (4’üncü Ay)

Hendekte otopark değil opera projesini ilk paylaştığımızda surlar üzerindeki taşların bakımsızlığını dikkatimize getiren arkadaşlarımız olmuştu.

Maalesef gözden ırak olan Lefkoşa değerlerimize bu geçen aylar içerisinde gönülden ırak olmaya da devam etti.

Halbuki opera etkinlikleri, klasik müzik dinletileri, jazz festivalleri, Türk sanat müziği konserleri ve açık hava tiyatroları ile bu hendek sürekli hayatımızda olsa idi, taşlar da sürekli gündemimizde olacak ve bakımı ise önceliklerimize girecekti.

Dahası, Lefkoşa Surlariçi’ndeki düşük gelirli gençleri teşvik edecek ve halka sanatı getirerek bölgeyi geliştirmeye katkı sağlayacaktı.

Lefkoşanın kültürel merkezinde hem güneydeki hem kuzeydeki Lefkoşalıları birleştiren bir opera gecesinin düşüncesi bile insanı heyecanlandırıyor.

Çünkü, Lefkoşa Surlariçi’ne sanat yakışıyor.

Çünkü, Lefkoşalılar sanatı hak ediyor.

Aynen roma senato kalıntıları üzerine çelik ve kutu profilinden inşa edilen amfi-tiyatro gibi bir yapı düşük maliyet ile hendekte kurulacak, bu alan otopark olarak kullanılmaktan kurtarılacak ve Lefkoşa’nın kültürel merkezi sanatsal öğeler ile Ekim ayından itibaren bezenmeye başlayacaktır.

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