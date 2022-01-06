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Olguner'in 4 yıllık "YEŞİL LEFKOŞA" planı

06 Ocak 2022 Perşembe 18:31
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Olguner'in 4 yıllık "YEŞİL LEFKOŞA" planı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Mimar Onur Olguner, "Yeşil Lefkoşa’yı sadece renkte değil, ayrıştırma ve doğaya saygılı bir yönetim anlayışı ile 4 yıl içerisinde ulaşmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

İşte Olguner'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı: 

YEŞİL LEFKOŞA SERTİFİKASI

Ocak 2023 (7’inci ay)

Biz Lefkoşa sakinleri bugün alacağımız kararların önümüzdeki nesillerin hayatını belirleyeceğinin farkındalığında çağdaş insanlarız.

Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi, orman yangınları, seller ve diğer doğal felaketlerinin iklim krizi ile ilgili olduğunu biliyoruz.

Avrupa Birliğinin başkentlerinden biri olan Lefkoşa, 2022 Haziran ayından itibaren Avrupa Birliği’nin en önemli hassasiyetini yerine getirmeye üç koldan başlayacaktır.

İlk adımda Yeşil Lefkoşa Sertifikası verilerek tek kullanlık plastikten vazgeçen, çöpünü ayrıştıran ve karbon salınımda azaltan işletmeler teşvik edilecektir.Bu sertifikalar Ocak 2023 yılı içerisinde verilecektir.

Okullar, kamu kurulumları ve işletmeleri ile 6 ay içerisinde bu sisteme geçilmesi için diyalog başlatılacaktır. İlkokullarda ayrıştırma eğitimleri teşvik edilecektir.

İkinci adım olarak 2023 yılının sonuna kadar belediyenin tüzük ve yönetmeliklerini yenileyerek ayrıştırmayı başta işletmeler olmak üzere tüm şehirde ayrıştırmayı gündelik sokmayı hedeflemekteyiz.

Projemizin üçüncü kolu ise aytıştırma, karbon salınımını azaltma ve çevre konuları şu anda Avrupa Birliğinin 2030 ve 2050 hedefleri arasında en yüksek öneme sahip olduğundan bu değişime fon sağlamak için AB Yerel Altyapı Kalkınma Programı (LİP) başta olmak üzere fon başvuruları için başvurmak olacaktır.

Yeşil Lefkoşa’yı sadece renkte değil, ayrıştırma ve doğaya saygılı bir yönetim anlayışı ile 4 yıl içerisinde ulaşmayı hedefliyoruz.

Çünkü bu şehir sadece şu anki sakinlerinin değil, gelecek kuşakların da şehri olarak yaşamaya devam etmelidir.

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