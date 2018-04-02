Olguner: "TİS'in süre kapsamı sadece etik dışı değil, aynı zamanda yasa dışı"

Kıbrıs Postası'ndan Vatan Mehmet'in haberine göre; 30 Mart 2018 Tarihinde yapılan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Toplantısında 2020 yılına kadar geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi onaylandı.

Toplu İş Sözleşmesini belediye meclis görev süresinin 17 ay sonrasını etkileyeceğinden dolayı etik bulmayan değişik partilerden belediye meclis üyeleri toplantıya katılmayarak nisabı düşürmeye çalıştılarsa da, Hasan Sertoğlu’nun adaylığından dolayı kızgın olduğu belirtilen UBP’li Meclis Üyeleri Akın Aktunç ve Bülent Çıraklı toplantıya katılarak nisabı sağladı ve sözleşme oybirliğiyle onaylandı.

Öte yandan yerel yönetimlerde hükümetin ittifak yapılmasını ve başkentte Mehmet Harmancı’nın aday olmasını destekleyen CTP’li LTB Meclis Üyeleri Ülkü Taşseven, Tolga Ahmet Raşit, Ahmet Bağzıbağlı ve Osman Yücelen toplantıya katılarak Evet oyu verdiler.

Yeni Toplu İş Sözleşmesinde göze batan en önemli nokta aile yardımlarının tümünü hayat pahalılığına bağlamasıydı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde maaşların üzerine ek olarak her ay işçilere 500 TL, memurlara 910 TL, şube amirlerine ise 1230 TL aile yardımı ödeniyor.

Bu üç gruptan sadece işçilerin aile yardımı hayat pahalılığına bağlı değil ve her yıl artmıyor.

Yeni Toplu İş Sözleşmesinde üst iki grubun aile yardımına iki yıl boyunca hayat pahalılığı uygulanmaması, bunun karşılığında ise en alt grubun aile yardımına da hayat pahalılığına bağlanması anlaşıldı.

Bu durumda maaş üzerine her ay ödenen aile yardımı ödeneği, 2020 yılında itibaren her yıl hayat pahalılığı ödeneğine endekslenecek ve artmaya devam edecek.

Temmuz ayında yapılacak belediye seçimlerinin seçim yasağına haftalar kala imzalanan ve 2020 yılının başına kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesi, Lefkoşa Türk Belediyesine yeni seçilecek başkan ve belediye meclisinin döneminin yaklaşık yarısını kapsıyor.

Seçim öncesi imzalanan bu sözleşme yeni seçilecek yönetimin radikal kararlar almasını önleyeceği ve böylece sendikanın desteğini alacağı için akıllara “Seçim Rüşveti” gibi düşünceleri getiriyor.

“BUGÜNE KADAR TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ HEP SEÇİM DÖNEMİNİN 4-5 AY SÜRE SONRASINI KAPSAMIŞTIR”

Konuyla ilgili görüştüğümüz LTB Meclis Üyesi Onur Olguner imzalanan bu sözleşmenin sadece etik dışı değil aynı zamanda yasadışı olduğunu belirtti.

Olguner şöyle dedi; “Belediye seçimleri genelde haziran ayında yapıldığı için bu güne kadar toplu iş sözleşmeleri hep seçim döneminin 4-5 ay süre sonrasını kapsamıştır. Bu da halk tarafından yeni seçilecek başkanın sendika ile görüşme yaparak Lefkoşalıdan aldığı yetkiyi planlaması için yeterli bir zamandır…

Hatırlarsınız 2013 yılında Bulutoğluları döneminde yaşanan grevlerden dolayı Fellahoğlu döneminde Toplu İş Sözleşmesi (TİS) 2014 yılında imzalanmış ve yeni gelen başkan Harmancı 5 ay sonra kendi sözleşmesini 2014 yılının sonunda kendi yönetim anlayışına göre yeniden imzalamıştı.”

“SADECE ETİK DIŞI DEĞİL, AYNI ZAMANDA YASADIŞI…”

Aynı zamanda 2015 yılında imzalanan ve Ocak 2015- Aralık 2016 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin 63’üncü maddesine dikkat çeken Onur Olguner, “63’üncü madde bir önceki Toplu İş Sözleşmesinin bitiminden bir ay önce taraflar tarafından değiştirilmesi veya yenilenmesini istedikleri maddeler hakkındaki görüşlerini karşı tarafa bildirmezlerse Toplu İş Sözleşmesinin bir yıl daha yürürlükte kalacağını belirtiyor. Kasım 2016 yılında taraflar karşılıklı olarak önerilerini resmi olarak sunmuşlar, görüşmeler yapılmış ve süreç başlamıştı. Bu maddeye göre bir sonraki imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi Ocak 2017- Aralık 2018 tarihlerini kapsamalıdır. Bugün imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin Ocak 2018- Aralık 2019 süresini kapsaması sadece etik dışı değil, aynı zamanda yasadışıdır”