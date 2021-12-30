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Olguner: "Tüm belediye emekçilerimizin işi çok zor. İyi ki varlar

Mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabı üzerinden Lefkoşa'da yaşanan sel baskınları nedeniyle açıklamada bulundu.

30 Aralık 2021 Perşembe 17:35
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Olguner: "Tüm belediye emekçilerimizin işi çok zor. İyi ki varlar
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Olguner, "Şu anda yağmur ve sel felaketi için çalışan tüm belediye emekçilerimizin işi çok zor. İyi ki varlar." dedi.

Olguner "Birkaç yılda bir yaşadığımız bu sel taşkınlarını önlemek için Sel, Afet ve Su Taşkınkarı Önleme Planı hazırlayarak çalışmak için çalışma ise artık zaruriyettir." açıklamasını yaptı.

Olguner'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Şu anda yağmur ve sel felaketi için çalışan tüm belediye emekçilerimizin işi çok zor. İyi ki varlar.

Taşkından etkilenen herkese sonsuz üzüntülerimi sunar, belediyelerimiz için yapılabilecek bir şey var ise elimizden geldiğince yardıma her Lefkoşalı gibi hazır olduğumuzu bildiririm.

Birkaç yılda bir yaşadığımız bu sel taşkınlarını önlemek için Sel, Afet ve Su Taşkınkarı Önleme Planı hazırlayarak çalışmak için çalışma ise artık zaruriyettir.

Bu şehrin tüm teknik insanlarının ve sivil toplum örgütlerinin böylesi kamusal bir konuda belediyelerimize destek vermekten kaçınmayacağına inancım tamdır.

Şehrimize tüm içtenliğimle geçmiş olsun dilerim.

Son Güncelleme: 30.12.2021 18:43
Anahtar Kelimeler:
Onur Olguner
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