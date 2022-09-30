Ölmüş babasının mallarını üzerine alıp, sattı!

Polis yapılan şikâyet üzerine Ş.L.’yi, kardeşini yok sayıp, sahtekârlıkla ölmüş babasının mallarını üzerine alıp satmaktan tutuklayıp ve teminat talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarttı.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Salih Fidan Ersan, mahkemede yemin altında verdiği şehadetinde zanlının sahte resmî belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla kayıt temini suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Ersan, zanlının 2012 yılı içerisine, merhum annesi Y.Y ile merhum babası M.Y’nin birlikte hazırladığı şahadetnamede, merhum babanın M.Y’nin varisi olarak, kendisini ve merhum annesini gösterdiğini anlattı.

Ş.L.’nin sahtekârlıkla hazırladığı şahadetnameyle kardeşini yok saydığını anlatan polis, zanlının sahte belgeyi Yeniboğaziçi muhtarından onaylatıp, Gazimağusa Mahkemesi’ne ibraz ederek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, babasının mallarını mahkeme kararıyla üzerine alan zanlıyı derdest emri gereği tespit edip tutukladığını söyledi ve zanlının her biri 35 dönüm olan 3 arsa ve ev sattığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmasını tamamladığını anlattı ve KKTC vatandaşı zanlının uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis memurunun huzurundaki şehadetini değerlendiren Ceza Davaları Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 30 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)