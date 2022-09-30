Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107

Ölmüş babasının mallarını üzerine alıp, sattı!

2012 yılında Yeniboğaziçi’nde meydana gelen sahtekârlıkla ilgili olarak sahte resmî belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla kayıt temini suçlarını işleyen Ş.L. yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandı.

30 Eylül 2022 Cuma 18:11
737 Okunma
Ölmüş babasının mallarını üzerine alıp, sattı!



Polis yapılan şikâyet üzerine Ş.L.’yi, kardeşini yok sayıp, sahtekârlıkla ölmüş babasının mallarını üzerine alıp satmaktan tutuklayıp ve teminat talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarttı.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Salih Fidan Ersan, mahkemede yemin altında verdiği şehadetinde zanlının sahte resmî belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla kayıt temini suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Ersan, zanlının 2012 yılı içerisine, merhum annesi Y.Y ile merhum babası M.Y’nin birlikte hazırladığı şahadetnamede, merhum babanın M.Y’nin varisi olarak, kendisini ve merhum annesini gösterdiğini anlattı.

Ş.L.’nin sahtekârlıkla hazırladığı şahadetnameyle kardeşini yok saydığını anlatan polis, zanlının sahte belgeyi Yeniboğaziçi muhtarından onaylatıp, Gazimağusa Mahkemesi’ne ibraz ederek tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, babasının mallarını mahkeme kararıyla üzerine alan zanlıyı derdest emri gereği tespit edip tutukladığını söyledi ve zanlının her biri 35 dönüm olan 3 arsa ve ev sattığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmasını tamamladığını anlattı ve KKTC vatandaşı zanlının uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis memurunun huzurundaki şehadetini değerlendiren Ceza Davaları Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 30 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KAHPESİNİZ! KAHPECE ADAM ÖLDÜRDÜNÜZ!”
“KAHPESİNİZ! KAHPECE ADAM ÖLDÜRDÜNÜZ!”
Girne'de 5 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismar
Girne'de 5 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismar
Yemlik arpa fiyatı 7 TL 25 kuruş oldu
Yemlik arpa fiyatı 7 TL 25 kuruş oldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim