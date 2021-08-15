Ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

13.08.2021 tarihinde Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Katipoğlu (E-64)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

13.08.2021 tarihinde, Tatlısu’da ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mesut Merter'in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.