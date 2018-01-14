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Ölümden döndüler!

Girne Boğazda seyir halindeyken aniden alev alarak küle dönen araçta bulunan sürücü Şerife Dereli, eşi ve iki çocuğu ölümden döndü.

14 Ocak 2018 Pazar 12:58
Ölümden döndüler!
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Diyalog'tan Onur Ulağ'ın haberine göre, Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde hareket halindeki araç aniden alev aldı. Aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede her yeri kapladı. Araç sürücüsü 31 yaşındaki Şerife Dereli, eşi ile iki çocuğu yangından zarar görmeden kurtulmayı başardı. Yangına benzin kaçağının neden olduğu belirtildi.

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde dün saat 18.20 sıralarında Şerife Dereli yönetimindeki FG 811 plakalı araç, seyir halindeyken motor kısmındaki benzin kaçağı nedeniyle seyir halindeyken alev aldı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Girne ve Lefkoşa İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürerek polis desteğiyle çevrede güvenlik önlemleri aldı. St. Hilarion kalesi yakınlarında meydana gelen olayda, trafik kısa süreliğine kapandı.  Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, araç tamamen yanarak kullanılmayacak hale geldi.

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Son Güncelleme: 14.01.2018 13:00
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