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Ölümle tehdit etti

Lefkoşa’da meydana gelen Yazılı Öldürme Tehditti ve Şiddet Kullanma Tehditti ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.C.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Temmuz 2020 Perşembe 14:18
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Ölümle tehdit etti

Lefkoşa’da meydana gelen Yazılı Öldürme Tehditti ve Şiddet Kullanma Tehditti ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.C.S  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı E.C.S’nin,  Yazılı Öldürme Tehditti ve Şiddet Kullanma Tehditti' suçu ile methaldar olduğunu belirtti. 

Polis, zanlının 30.06.2020- 01.07.2020 tarihleri ile 22:35-05:30 saatleri arasında kullanımında bulunan telefon ile ile Lefkoşa'da sakin eşi F.S'yi kullanımında bulunan telefon hattına Whatsapp programı üzerinden sosyal medya programlarından biri olan Tik Tok isimli programdan erkek bir şahsın paylaşımına yorum yaptığını görüp kıskandığı gerekçesi ile konu paylaşımın ekran görüntüsünü atıp akabinde bir bıçak fotoğrafını çekip atarak “bu eve gelme sülaleni s… senin, delik deşik edecem seni, bu gece ansızın anan gile gelir yemin olsun katiliniz olurum, katilin olacam kızım, toplu katliam yapacam, polise gitsen 3 ya da 1 hafta içeri alır beni sonra serbest bırakır ya sonrası? edepsiz insanın sonu ölümdür” sözlerini içeren çok sayıda mesaj atarak adı edilene karşı yazılı Öldürme tehditti ve şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kadına ŞiddetMahkeme
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