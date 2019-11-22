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Ölümle tehdit etti, inkar etti!

22 Kasım 2019 Cuma 17:26
Ölümle tehdit etti, inkar etti!

(Kamalı Haber) – Eski kız arkadaşını öldürmekle tehdit edip darp eden zanlı Nazif Özhançer tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı Nazif Özhançer’in Özel hayatın gizliliğini ihlal ve Şiddet Kullanma tehdidi suçunu methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlını 2019 yılının Haziran- Ağustos ayları içerisinde sosyal medya hesabı Whatsapp üzerinden görüntülü konuştuğu kız arkadaşının müstehcen resimlerini kendi rızası dışından çekerek, Samsung Galaxy M20 marka telefonuna kaydettiğini anlattı. Polis, zanlının resimleri 21.11.2019 tarihinde saat 11.28’de whatsapp hesabı üzerinden kız arkadaşına yollayarak, kamuoyuyla paylaşacağını ve polise gitmesini söyleyerek, tehditlerde bulunduğunu belirtti. Polis, zan Nazif Özhançer’İn 19.11.2019 tarihinde saat 23.32’de müştekinin kendisinden ayrılmasını kabullenmediği gerekçesiyle whatsapp üzerinden tabanca resmi atıp, “Bunu o y… polislere göster” diye mesaj atıp, “Öldürecem be seni unutma bunu hiç, seni öldürecem. Anam avradım olsun seni öldürecem…” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis, olayın polisin bilgisine 21.11.2019 tarihinde geldiğini, ve zanlının ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan derdest emri ışığında tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığı esnada, “Beni kaç gün tutacaksınız. Ölmüş babamın üstüne yemin ederim çıktığımda ben bu kızı öldürecem” deyip, tehditlerde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlıya ait Samsung Galaxy M20 marka telefonun emare alındığını ve görüntüler ile mesajların belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının kız arkadaşını 29.10.2018 tarihinde de Güzelyurt’ta darp ettiğini söyledi. Zanlının mahkemeye gelirken de kız arkadaşını öldüreceğini beyan ettiğini belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Mahkemede söz alan Nazif Özhançer, tehdit etmediğini iddia etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevine hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.    

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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppNazif ÖzhançerHaber
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Vatandaş 2019-11-22 18:07:53

BU NASIL BİR KELİME SİZ İNSAN OLAMAZSINIZ BİR İNSAN ANAM AVRADIM OLSUN BUNU DİYORSA SEN BU GİBİ KANSIZ ŞEREFSİZDEN NE BEKLERSİN BU KELİMEYİ ÇOK DİKKAT ETTİM BAYA BİR İNSANLARIN AĞZINDA YAZIKLAR OLSUN BU KELİMEYİ AĞZINA ALANIN NALET ŞEYTANDAN VARKI YOK

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