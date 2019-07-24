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Ölümle Tehdit Etti, Tutuksuz Yargılanacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da eşine çakı gösterip, öldürmekle tehdit eden zanlı Mehmet Recep dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:11
Ölümle Tehdit Etti, Tutuksuz Yargılanacak

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cennet Koruk olayla ilgili bulguları aktardı. Koruk, Zanlı Mehmet Recep’in 21.07.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet Tehdidi” , “Kanunsuz Bıçak Taşımak" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Koruk, 21.07.219 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Recep’in eşi Hakime Rasimova Recep’in evde yaşamasını istemediği gerekçesi ile yaşadıkları evde, aracından aldığı ebatı ve rengi henüz tespit edilemeyen çakıyı adı edilene doğru uzatarak "bu evden çıkacan seni bu evde istemiyorum. Çıkmazsan kan düşecek, sakat bırakırsam on beş yıl, öldürürsem otuz yıl yerim" demek sureti ile Şiddet Kullanma Tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Koruk, zanlının ayni gün zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek tutuklandığını belirtti. Koruk, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yapın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Tutuksuz
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