Ölümlerin nedenleri açıklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

1. 15.12.2020 tarihinde, Akova’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Songül KISTI (K-51)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 15.12.2020 tarihinde, Güzelyurt’ta kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Piotr IFTODE (E-71)’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin metastatik mide kanserine bağlı olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.