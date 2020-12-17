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Ölümlerin nedenleri açıklandı

Hayatını kaybeden iki kişinin ölüm nedenleri açıklandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 13:37
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Ölümlerin nedenleri açıklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

1.    15.12.2020 tarihinde, Akova’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Songül KISTI (K-51)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği”   sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2.    15.12.2020 tarihinde, Güzelyurt’ta kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Piotr IFTODE (E-71)’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin metastatik mide kanserine bağlı olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir. 

Son Güncelleme: 17.12.2020 14:41
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