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Ölümlü iş kazasında yeni gelişme

İskele’de bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında, 22 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti.

20 Ekim 2022 Perşembe 21:12
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Ölümlü iş kazasında yeni gelişme



20.10.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Ískele'de, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta vinç'e asılı bulunan platform üzerinde, inşaatın duvarına ip ile bağlı olarak binaya monteli modül platformu sökme işlemi yapan Erdem OVALI (E-22), vinç operatörünün platformu çekmesi üzerine, bağlı olduğu ipin gerilmesi neticesinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu 
yaşamını yitirmiştir. 
Olayda ihmali görülen  B.T.(E-42), R.Ç. (E-33), D.Y.(E-50) ve Y.O.(E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
İskeleIş Kazası
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