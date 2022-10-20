20.10.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Ískele'de, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta vinç'e asılı bulunan platform üzerinde, inşaatın duvarına ip ile bağlı olarak binaya monteli modül platformu sökme işlemi yapan Erdem OVALI (E-22), vinç operatörünün platformu çekmesi üzerine, bağlı olduğu ipin gerilmesi neticesinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu
yaşamını yitirmiştir.
Olayda ihmali görülen B.T.(E-42), R.Ç. (E-33), D.Y.(E-50) ve Y.O.(E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Ölümlü iş kazasında yeni gelişme
İskele’de bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında, 22 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti.
20.10.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Ískele'de, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta vinç'e asılı bulunan platform üzerinde, inşaatın duvarına ip ile bağlı olarak binaya monteli modül platformu sökme işlemi yapan Erdem OVALI (E-22), vinç operatörünün platformu çekmesi üzerine, bağlı olduğu ipin gerilmesi neticesinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu