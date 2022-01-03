Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
banner107

Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.H mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 16:05
179 Okunma
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
banner108

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü iş kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.H mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 30.12.2021 tarihinde saat 10.40 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolunun 1.km üzerinde Lefkoşa'da sakin G.H'nin gerekli emniyet tedbirlerini almadan bir şirkete ait reklam panosu üzerine projektör aydınlatma montesi yapmak için çalışma izinsiz olarak yanında çalıştırmakta olduğu Meles Haileu’yı pano üzerine çıkarttığını belirtti.

Polis, Meles Haileu’nun elinde tutmakta olduğu 3 metre uzunluğundaki profili pano üzerinden geçmekte olan elektrik tellerine temas ettirmesi sonucu akıma kapıldığını söyledi.

Polis, adı edilenin kaldırılmış olduğu devlet hastanesi acil serviste tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, Meles Haileu’nun otopsi maksatları bakımından morga kaldırıldığını ve olay mahallinde bulunan profilin emare olarak alınıp G.H'nin derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması 15 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gencer çifti, 10 gün arayla hayata veda etti
Gencer çifti, 10 gün arayla hayata veda etti
Kıbrıs'ta UFO heyecanı: Belirdikten sonra hızla kayboldu
Kıbrıs'ta UFO heyecanı: Belirdikten sonra hızla kayboldu
Manavoğlu: “Azınlık hükümetleri halkın siyasete olan güvenini aşağıya çekti”
Manavoğlu: “Azınlık hükümetleri halkın siyasete olan güvenini aşağıya çekti”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim