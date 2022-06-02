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Ölümlü kaza.. 2 kişi hayatı kaybetti

02 Haziran 2022 Perşembe 06:24
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Ölümlü kaza.. 2 kişi hayatı kaybetti

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin ismi henüz açıklanmazken, KY 976 plakalı araçta 4 kişinin olduğu, iki erkek hayartını kaybederken bir kişi ise yoğun bakımda kontrolleri devam ediyor. 

Araç sürücüsü erkek bir şahsın hastanede yapılan kontrollerin ardından soruşturma süreci başladıtıldı. 

Yaralı şahısın tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürerken, polisin soruşturması devam ediyor.

Son Güncelleme: 02.06.2022 08:31
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