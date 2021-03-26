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Ölümlü kaza; 3 gün daha tutukluluk

Lefkoşa’da 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’na çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü C.Ç (36)  tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

26 Mart 2021 Cuma 16:32
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Ölümlü kaza; 3 gün daha tutukluluk

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Hatice Zeybek mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Mart 2021 tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca TLC 194 plakalı ticari taksi aracı ile üç şeritli yolda soldan üçüncü şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan C.Ç'nin seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Batukan Group Auto önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya geçidi bulunmayan bir yerden geçmek için orta refüjden yola giriş yapan Cemre Sağıroğlu’na aracının sağ ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Cemre Sağıroğlu’nun kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesinde saat 19.35’te yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, TLC 194 plakalı ticari taksi aracın sürücü zanlının suçüstü tutuklanıp, Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini ifade etti.

Polis, zanlından tahlil için 20 cc kan örneği alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise Sağıroğlu’nun aniden karşısına çıktığını, direksiyonu kırmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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